التعليم العالي: مستعدون للتعامل مع الموجة الثانية لكورونا منذ شهرين

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر بها 27 جامعة حكومية مجانية، وإن الدولة لديها خطة للاهتمام بالتعليم الحكومي المجاني، مشيرًا إلى أن محافظة البحر الأحمر الوحيدة التي لا يوجد بها جامعة حكومية، لكن جرت الموافقة على اقتراح جامعة جنوب الوادي لفصل فرع جامعة الغردقة، لتصبح الأخيرة جامعة مستقلة تمثل محافظة البحر الأحمر.

وأوضح، أن هذا النموذج من الاهتمام بالتعليم الجامعي وإتاحة التعليم لكل محافظات مصر، هو حق أصيل توفره الدولة من خلال التوجه العام ضمن رؤية 2030.

نقدم برامج متميزة في الجامعات الحكومية

وأضاف «عبدالغفار» خلال تصريحات مع مراسلة قناة «اكسترا نيوز»، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة للرد على الشائعات التي تخص العملية التعليمية، أن الدولة المصرية تقدم برامج دراسية متميزة واماكن للدراسة لكل المحافظة حتى لا يكون هناك اغتراب، لافتًا إلى أنه اطلع على بعض المنشآت الجديدة التي جرى ضمها إلى جامعة الفيوم، مثل ضم المقر الجديد لكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي إلى مركز الدراسات البحثية لدول حوض النيل ومركز مكافحة الأوباء والوقاية منها، بالإضافة إلى المدرجات التي تفيد مجموعات كبيرة من الطلاب ومركز تأهيل سيعمل كنواة لتأهيل الطلاب في كليات العلاج الطبيعي مستقبلًا.

نعمل في إطار مؤسسي لمواجهة كورونا

وتابع، أن الدولة المصرية تعمل في إطار مؤسسي من خلال اللجنة الطبية لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللجنة العليا لإدارة الأزمة برئاسة رئيس الوزراء، وبمتابعة يومية من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأردف وزير التعليم العالي: «مستعدون للموجة الثانية من فيروس كورونا منذ أكثر من شهرين عن طريق استعداد خططي للمستشفيات الجامعية وإعداد الكوادر الطبية والتمريض والاهتمام بكل المستلزمات الدوائية، ومع زيادة في الأعداد نتخذ القرارات، وفتحنا 25 مستشفى فيها أكثر من 5 آلاف سرير، واستحدثنا أقسام داخل مستشفيات العزل لاستقبال الأطفال».