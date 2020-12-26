استشاري الأبحاث الإكلينيكية: شرائح جديدة معرضة للإصابة بكورونا المتحور

قال الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة، إن الوضع في الولايات الأمريكية بشأن فيروس كورونا «حرج»، ومؤشرات الموجة الثانية أكثر وطأة من الموجة الأولى الربيع الماضي، والأرقام الرسمية تشير إلى أن رقم الحالات يزيد 18 مليون والوفيات 300 ألف، والأرقام السيئة تكون دائمًا هي أرقام الحالات المستجدة كل 24 ساعة، وفي الفترة الأخيرة تعدت 200 ألف حالة في اليوم، وهذا رقم مخيف.

وأضاف «الفقي»، خلال اتصال عبر سكايب، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن التحور الذي يحدث في الفيروسات ليس جديدًا، وما أعلنته السلطات البريطانية أن هذا التحور أصبح أكثر سهولة الانتشار، ومن المبكر التأكد من أن التحور حدث حول الأعراض الإكلينيكة.

وأشار إلى أن اللقاحات التي أجيزت حول العالم ولا سيما في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا يبلغ عددهم 2 حتى الآن، وهناك سباق بين 6 أو 7 لقاحات أخرى قد تصل لمرحلة النهائية قريبًا، وعلى حد قول الجهات المنتجة للقاحين لم يصدر تصريح رسمي بعد يفيد أن كفاءتهما «صفر» ضد السلالة الجديد لكورونا.

وتابع: «من الوارد عند دراسة السلالة الجديدة بشكل مفصل نبتدي نشوف كفاءات متفاوتة من لقاحات ضدها، ومن الوارد نضطر ناخد جرعة منشطة كل فترة تستهدف السلالة الغالبة حينها، وده شيء بنشوفه في الإنفلونزا وقد نراه في كورونا طبقا للمؤشرات التي أمامنا».

وواصل استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة «التحورات بجسم الفيروس حدثت في 20 منطقة داخلة، منها مناطق غير مهمة للفيروس، ومنها في مناطق هامة تخص بروتينه التاجي، وهو المنوط به الالتحام مع الخلية البشرية وخرقها وإصابتها، والمؤشرات تبين أن هذا الالتحام قد يكون أكثر شدة، ما ينتج عنه إصابات شرائح عمرية على عكس الفترة السابقة».