كورونا يصيب أكثر من 80 مليون شخص.. والسلالة الجديدة تنتشر بعدة دول

عقب ظهوره وسط الصين في أواخر عام 2019، تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في كل الدول والمناطق حول العالم، ووصل إجمالي إصاباته حول العالم إلى 80.453.460 بينما بلغت وفيات الفيروس 1.761.612، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 56.683.033.

وبعد العثور على عدة لقاحات ضد الفيروس منها لقاح «فايزر» الأمريكي ولقاح «سبوتنيك V» الروسي، سادت حالة من الهلع بعدد من الدول في أعقاب الإعلان عن اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس في بريطانيا، وتحديدا في 14 ديسمبر الجاري، وهي الحالة لم تسد فقط في بريطانيا، بل شملت دولا على مستوى العالم، فيما حذر باحثون، في وقت سابق من الشهر الجاري، من سرعة انتشار السلالة الجديدة.

ومنذ اكتشاف السلالة في بريطانيا، جرى رصد حوالي 1000 إصابة في البلاد، كما تم رصد حالات في سويسرا وهولندا والدنمارك وأستراليا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا.

وكانت السلطات البريطانية، أطلقت في 8 ديسمبر الجاري حملة تطعيم ضد كورونا بلقاح طورته شركتي «فايزر» الأمريكية و«بيونتيك» الألمانية.

واليوم، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، تسجيل 34693 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 2256005 حالات.

وأشارت الوزارة البريطانية، إلى تسجيل 210 وفيات جديدة، لتصل حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى 70405 حالات وفاة.

واليوم، قالت السلطات الإسبانية، إنه تم تسجيل إصابة 4 أشخاص بالسلالة الجديدة، عائدين من بريطانيا، فيما أشارت السويد، إلى إيجابية إصابة شخص عائد من بريطانيا بالسلالة الجديدة من «كورونا المستجد».

وفي سياق متصل، أوضح رئيس قسم المناعة في مستشفى «هنري موندور» الفرنسية، جان دانيال لولييفر، لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، أن السلالة الجديدة تنتشر بدرجة أكبر قليلا من سابقتها، مشيرا إلى أنه لا توجد بيانات عن زيادة خطورتها.

رئيس الفلبين يمدد الحظر المفروض على الرحلات من بريطانيا

وفي اليابان، أعلنت السلطات، منع دخول الأجانب بدءا من بعد غد الإثنين حتى 21 يناير المقبل، جراء تسجيل إصابات جديدة بالسلالة الجديدة من الفيروس.

وفي الهند، تم الكشف عن مصابين بكورونا، وسط عائدين من بريطانيا، فيما لم تتأكد السلطات الهندية، ما إذا كانوا حاملين للسلالة الجديدة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي الفلبين، مدد رئيس البلاد رودريجو دوتيرتي، اليوم السبت، الحظر المفروض على الرحلات من بريطانيا لمدة أسبوعين آخرين حتى منتصف ينايرالمقبل، كما أمر دوتيرتي، بفرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على المسافرين القادمين من بريطانيا وهونج كونج وسنغافورة وأستراليا واليابان.

وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1429 إصابة جديدة بكورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 350484 حالة.

وأوضحت الوزارة النمساوية، في بيان، أنه تم تسجيل 60 حالة وفاة بكورونا المستجد، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 5843 حالة.

وبدأ في وقت سابق اليوم، تنفيذ قرار الإغلاق العام في النمسا «الإغلاق الثالث»، الذي من المقرر استمراره حتى 17 يناير المقبل، من أجل خفض معدل الإصابات الجديدة بكورونا.

من جانبه، تسلم الجيش النمساوي، 10 آلاف جرعة من لقاح «فايزر»، وتولت القوات المسلحة النمساوية توزيعه استعداد لبدء التطعيم العام غدا الأحد في البلاد بالتزامن مع دول «الاتحاد الاوروبي».

وفي روسيا، أعلن المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين سيعلن بنفسه متى يعتزم تلقي اللقاح الروسي «سبوتنيك V» ضد كورونا. وكانت وزارة الصحة الروسية، أعلنت في وقت سابق اليوم، الموافقة على استخدام اللقاح لتطعيم الفئة العمرية فوق سن 60 عاما.

ارتفاع إجمالي الإصابات في تركيا إلى 2133373 حالة

من جانبها، علقت وزارة الخارجية الروسية، على رسالة للسفير الأمريكي بموسكو، جون ساليفان، ارسلها إلى سانتا كلوز، طالب فيها بهدايا عيد الميلاد، ومن بينها لقاح ضد كورونا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت الوزارة الروسية، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه إذا لم يحقق «سانتا كلوز» الأمنية بشأن التطعيم، فـ«ديد موروز» الروسي أحضر له هدية لقاح «سبوتنيك V » الذي تمت الموافقة على استخدامه من الفئة العمرية فوق سن 60 عاما.

وفي تركيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 15118 إصابة جدية بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا المستجد إلى 2133373 حالة، فيما سجلت الصحة التركية، 253 وفاة جديدة ، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى 19624 شخصا.

وعربيا، قالت وزارة الصحة العراقية، إنه تم تسجيل 836 إصابة، اليوم، و12 وفاة، فيما تم تسجيل 1390 شخصا، فيما أعلنت حكومة إقليم «كردستان العراق»، اليوم، منع السفر إلى لبنان بسبب ظهور السلالة الجديدة، فيما استثنت الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والتحالف الدولي.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 18 وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالوباء إلى 3729 وفاة، فيما سجلت الوزراة الأردنية، 1050 إصابة لتصل الحصيلة الإجمالية للأإصابات في البلاد إلى 286356، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الأردنية الرسمية «بترا».

وفي سياق متصل، قال مصدر قضائي أردني، اليوم، إنه تم إلقاء القبض على صحفي جمال حداد ناشر موقع «الوقائع» الإخباري، على خلفية نشره مقال اتهم فيه مسؤولين أردنيين بتلقي لقاح ضد كورونا من دون إعلان رسمي، فيما قال وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، إن اللقاح المضاد لكورونا سيكون متوفرا في بلاده في يناير 2021.