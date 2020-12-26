لميس: اقفلوا المحلات والمطاعم بدري في المحافظات الأكثر إصابة بكورونا

طالبت الإعلامية لميس الحديدي، الحكومة المصرية بتطبيق القانون ضد غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، مشددة على أنها لا تطلب الإغلاق لأن الاقتصاد المصري لن يتحمله، مقترحة بإحداث المزيد من التوازن والنظر في أحوال المحافظات التي ينتشر فيها الفيروس بشكل أكبر: «المحلات ممكن تقفل فيها بدري، والمطاعم ممكن تقفل بدري، والـ50% تطبق في المطاعم، لأنها مبقتش مطبقة، ولو اتكلمنا هنتوه بين السياحة والمحليات».

على نقابة الموسيقيين عدم ترخيص العمل بالأفراح

وأضافت خلال تقديمها برنامج «كل يوم»، الذي يعرض عبر شاشة «أون»: «الدولة يجب أن تطبق القانون، الدولة تتصرف بقى، والحفلات والاحتفالات جوة البيوت مستمرة والأفراح مستمرة، المفروض نقفل الأفراح بإن نقابة المهن الموسيقية متديش ترخيص للموسيقيين وللناس اللي بتعمل حفلات وأفراح، مترخصوش الـDJ، لكن إحنا عاوزين ناخد كل حاجة، الناس كلها تبقى صحتها كويسة ومحدش يزعل، وده مينفعش».

القاهرة الكبرى كارثة في إصابات كورونا

وتابعت: «العزاء شغال والجوامع مستمرة في تشغيل دور المناسبات، كله شغال، وما نطالب به هو تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بحزم وحسم وفرض إجراءات أشد، فمثلًا القاهرة والجيزة والإسكندرية هي الأعلى إصابة بفيروس كورونا، والقاهرة الكبرى هي الكارثة الكبرى و31% من الإصابات موجودة بها، ولا بد من اتخاذ الإجراءات حيال ذلك، لازم يبقى في إجراءات أشد حسمًا».

وأردفت: «الرئيس نزل يسلم على الناس، كان هو الوحيد اللي لابس الكمامة، والمواطنين كلهم مش لابسين الكمامة، أن نترك الجائحة لوعي الناس هذا أمر إحنا عارفين نتيجته، وده مش بيحصل في أي بلد في الدنيا، أوروبا أغلقت ولن تحتفل بالكريسماس، وأنا لا أريد ذلك، لكن يجب أن تكون الدولة حازمة، الناس مبتخفش، وبتخاف لما تدخل العناية المركزة ولما تتعب ومتلاقيش مستشفى».

الشيشة موجودة في الأحياء الراقية أكتر من الشعبية

وأوضحت: «الشيشة موجودة في كل مكان، في الأحياء الراقية أكثر من الأحياء الشعبية، وكل ده إحنا سايبينه، وبعدين نرجع نطالب المواطن إنه يلتزم ويرتدي الكمامة، وأقول إن الدولة إذا لم تكن حاسمة فنحن نذهب في إتجاه كارثي، وقد نضطر إلى إجراءات صعبة تشعرنا أننا أمام أزمة، ولا نريد أن نصل إلى هذه الوضعية».

وأكملت: «محتاجين غرامات فورية وحسم فوري ونشوف بؤر العدوى ونشتغل عليها أكثر حسمًا، مش عارف خايفين ليه؟! نزعل الناس أكتر ما يموتوا، الأرقام بقت مفزعة وتصاعد الأرقام بقى مفزع بشكل أكبر».