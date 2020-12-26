قصر العيني: كورونا ينتشر بين الأطفال أسرع في الموجة الثانية

قال الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني التعليمي الفرنساوي، إن المستشفى له دور كبير في الموجة الأولى لفيروس كورونا، حيث استقبل العديد من المرضى، وكانت نتائج علاجهم طيبة، كما أن مستشفى الأمراض الباطنة، المخصص للعزل، الذي افتتحه رئيس الجامعة بعد تطويره على أحدث مستوى للرعايات المركزة، مستمر في استقبال حالات كورونا الفترة الماضية.

تخصيص طابقين بالقصر العيني لعزل كورونا

وأضاف الدكتور فؤاد فرج، خلال اتصال عبر «زووم»، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن المستشفى يتكون من 9 أدوار، وجرى التفكير في تخصيص الدورين الثامن والتاسع لحالات كورونا، نظرا لأن بهما مدخل خاص، ولعدم الخلط بين المرضى العاديين في الأدوار الأخرى.

ولفت إلى أنه بعد صدور التعليمات بفتح المستشفى بالكامل للعزل، تم البدء في إخلاء الأسرة من المرضى، البالغ عددهم 200 مريض، ولا يمكن إخلاء ذلك سريعا ويستغرق ذلك كثيرا، وبالتالي كان من الصعب استقبال مرضى كورونا في الطوارئ خلال هذه الفترة.

نسبة الإصابة بين الأطفال في الموجة الثانية أعلى من الأولى

وأكد أن الموجة الثانية لفيروس كورونا تنتشر بشكل أسرع، وأصبحت تنتنشر بين الأطفال ولكن ليس بأعراض شديدة، مقارنة بكبار السن، ونسبة إصابة الأطفال في الموجة الثانية أعلى من الأولى.

وأوضح أن البروتوكول العلاجي الخاص بالأطفال يختلف عن المخصص للآخرين، على حسب سنهم، مؤكدا أن معظم الحالات الموجودة في مستشفى قصر العيني الفرنساوي من الكبار وليس للأطفال، كما أنها تستقبل الحالات المتوسطة والشديدة وليس كما في السابق تستقبل الحالات البسيطة.