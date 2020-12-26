عالمة فلك: انفراجة في 2021 لـ «الميزان والحمل والجوزاء والقوس»

قالت عالمة الفلك ماجي فرح، إن الوضع الفلكي لن يكون أفضل في أول شهرين في العام، ثم رويدا ستحدث بعض المعالجات بالرغم أنها ستكون شاقة نحو بعض الحلول على كل الأصعدة، لافتة إلى أن عام 2020 كان عاما مصيريًا وغريبًا وحدثت به كوارث لم يشهدها العالم منذ 1000 عام.

وأوضحت أن ما سيحدث في 2021 سيكون هناك تحسن في بعض الأوضاع والخروج للنور رويدا رويدا وفترة الصيف ستكون الأفضل، وفي الشهر الثالث سيجد العالم لقاح فعال لمواجهة وباء كورونا.

وأضافت «فرح» خلال اتصال من لبنان، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن عام 2021 سيكون به ثورات وتحديات واحتجاجات شعبية وانفصال لدول عن بعضها البعض ووقوع حروب، ولكن السنة الجديدة لن تكون كارثية مثل 2020.

وأشارت، إلى أن أصحاب أبراج الميزان والحمل والجوزاء والقوس سيشهدون انفراجة في العام الجديد، عكس أصحاب برج الحوت حيث سيتعرضون لبعض الانعكاسات، ولكن سيشهد انفراجة في منتصف مايو وحتى يوليو، حيث سينتقل برج الحظ له ولأصحاب برج السرطان، والذي سيكون وضعه أفضل منه.

وتابعت، أن أصحاب برج العذراء ستشكل لهم عام 2021 سنة سلام طوال العام، كما أنها ستكون سنة جيدة لأصحاب برج الجدي، والذين عانوا الأمرين في 2020، كما أن الدلو سيتغير مصيره في السنة الجديدة، وسيتجه للأفضل إذا لم يتهور.

وطالبت عالمة الفلك أصحاب أبراج الثور والعقرب والأسد للانتظار وعدم المبالغة أو التهور أو القيام بتصرفات بانفعالية، لافتة إلى أن الثور قد ينتقل لموقع جيد اعتبارا من الصيف أو الخريف، مشيرة إلى أن بداية العام ستكون دقيقة بها تحديات، بينما العقرب والأسد أمورهما المالية جيدة جدًا.