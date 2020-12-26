ابن «السويركي» يسير على درب أبيه: يعشق النساء ويتزوج من تروق له

يبدو أن مالك التوحيد والنور، لم ينجح فقط في تكوين إمبراطورية تجارية، ولكن الأمر انتقل إلى العلاقات النسائية، هكذا أشارت السيدة ش.ع، طليقة رجل الأعمال، سيد رجب السويركي، مالك سلسلة محال «التوحيد والنور»، إلى عدد الزيجات الكثيرة التي قام بها طليقها، حيث بلغت زيجاته أكثر من 90 زيجة، لرجل تخطى عمره 75 عامًا، ولأن «العرق دساس»، سار نجله الأكبر محمد، على درب أبيه، فهو يعشق النساء ولديه هوس كثرة الزواج.

أحمد يرفض زيجات والده

وقالت ش.ع، إن سيد السويركي، لديه العديد من الأبناء والبنات من زوجات قليلة فقط، حيث إنه لم يكن ينجب إلا من بعض الزوجات، وهذا بسبب ابنه أحمد الذي كان يرفض ذلك بشدة، لافتة إلى أن نجله الأكبر محمد يشبه أباه في اهتماماته.

وأضافت ش.ع، لـ«الوطن»، أن «محمد» يهتم بالزواج كثيرًا فهو يتزوج من أي فتاة تعجبه، ولا يهتم بإدارة محال والده بنفس القدر فهو مهمل إلى درجة كبيرة، في المقابل الابن الثاني أحمد سيد السويركي، فهو الذي يدير كل شيء، ويهتم بالتجارة.

يرفض الإنجاب

ويبدو أن «أحمد»، نجل «السويركي»، كان لا يرغب في أن يكون لوالده أبناء كثيرون، حيث تشاجر معه أكثر من مرة، حتى يتوقف عن الزيجات الكثيرة، ولكن لم يلتفت إليه الوالد واستمر في الزواج، إلى أن انتهى الأمر بأنهما اتفقا أن يتزوج السويركي الكبير كيفما يشاء ولكن دون إنجاب.

وجاء هذا الاتفاق بعد واقعة اجهاض السيدة ش.ع، إحدى زوجات «السويركي» التي حملت منه توأم، وعندما علم هذا النبأ طلب من نجله «أحمد» إجهاضها، والذي أرسل على الفور 4 رجال وطالبوها بالذهاب معهم بعد تهديدها إن لم تأت فسوف ينتهي الأمر بموتها، وبالفعل ذهبت معهم وتم إجهاضها في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين.

القبض على السويركي

وكان «السويركي» الذي تم القبض عليه لاتهامه في عدة جرائم منها تمويل جماعة إرهابية بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها، كثير الزواج حتى أنه تم سجنه في عام 2002 بعدما جمع 5 زوجات في آن واحد.