أغنية «حملوني» تتصدر تريند يوتيوب عقب ساعات من طرحها

طرح المنتج أحمد السبكي الأغنيه الدعائية لأحدث أفلامه «صابر وراضي»، والتي تحمل اسم «حملوني»، ومنذ طرحها دخلت قائمه التريند على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

«حملوني» غناء محمود الليثي وأحمد شيبه وعبد الباسط حمودة، كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي وتوزيع باسم منير وإنتاج أحمد السبكي وإشراف عام أحمد عاطف، وديكورات وتنظيم مصطفى مرتضى وسامح مراد وإخراج أكرم فريد.

وتدور أحداث الأغنية في حفل نظمه أحمد أدم الذي يقوم بدور ملياردير ضمن أحداث الفيلم لأصدقاؤه، ويظهر في المشهد كافة أبطال الفيلم.

وكان أعلن المطرب الشعبي، أحمد شيبة، عبر «إنستجرام» في يونيو الماضي استعداده لطرح كليب غنائي يجمعه بعبد الباسط حمودة ومحمود الليثي.

ونشر شيبة صورة تجمعه بعبد الباسط حمودة ومحمود الليثي، وهم يرتدون بدلًا سوداء، وعلق عليها قائلًا: «كل سنة وانتوا طيبين، انتظروني قريبا في أحد كليباتي مع العمالقة النجم عبدالباسط حمودة، والنجم محمود الليثي».

فيلم «صابر وراضي» بطولة أحمد آدم ورزان مغربي ومحسن محي الدين وتاليف محمد نبوي وإنتاج أحمد السبكي، واخراج أكرم فريد، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية يوم 31 ديسمبر، احتفالا برأس السنة.

ويشهد الفيلم عودة للتعاون بين أحمد آدم والفنانة رزان مغربي بعد غياب، حيث كان آخر تعاون بينهما في مسلسل «الفوريجي».

وعن جدل تشابه اسم الفيلم بأغنيه جورج وسوف «صابر وراضي»، قال أحمد آدم خلال مداخلة عبر برنامج «التاسعة» مع وائل الإبراشي: «هو الموضوع ده جد ولا هزار؟ أجيبلكم 30 فيلم ومسلسل بأسماء أغاني «الحب كدة» و«ليه خلتني أحبك» و«أهواك» و«الدنيا ريشة في هوا» و«في يوم وليلة» وغيرها، مضيفًا: يعني اللي عمل فيلم «الحب كده» لازم يروح لـ أحمد رامي، يا جماعة مش معقول بجد والله مش مصدق».