مواطن مصري يروي تجربته بعد تطعيمه بلقاح كورونا في السعودية (فيديو)

قال محمد عودة الشافعي مواطن مصري مقيم في العاصمة السعودية «الرياض»، إنه سجل في موقع «صحتي» التابع لوزارة الصحة السعودية، وذلك من أجل الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأضاف الشافعي، أمس السبت، أنه تم تطعيمنا في الرياض، و«استقبلونا بالورود»، وأشار المواطن المصري إلى أن المكان المخصص للتطعيم كان منظما ومرتبا ولم يستغرق وقتا للحصول على التطعيم.

وأوضح المواطن المصري أنه بعد التطعيم، تم أخذ استراحة لمدة 15 دقيقة لرؤية هل من أي أمور نتيجة التطعيم، موجها شكره إلى وزارة الصحة السعودية والمملكة على الاهتمام.

وتابع الشافعي قائلا: «نطمئن الجالية المصرية أن اللقاح لا يوجد به أي خطورة وأنها تقوم بالتسجيل للحصول على اللقاح».

وكان المدير العام لمنظمة «الصحة العالمية»، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قال، أمس السبت، إن الفيروس لن يكون الأخير، وهذا أمر واقع.

وأضاف جيبريسوس، في كلمة مسجلة، إنه من الصعب التصديق بأن الفيروس كان غير معروف على الإطلاق منذ عام واحد فقط، موضحا أن العالم انقلب رأسا على عقب خلال الأشهر الـ12 الماضية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.