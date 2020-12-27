«حرامي المصلين» والسيارات بالقاهرة: «خبرة 8 سنين.. وتخصص عواجيز وموظفين»

اعترف مسجل خطر بكواليس نشاطه إجرامي الذي تخصص في سرقة رواد المساجد والسيارات بالقاهرة، موضحًا أنَّه بدأ نشاطه الإجرامي قبل 8 سنوات، عبر استغلاله الزحام في أثناء دخول وخروج المصلين من المساجد.

وقال المتهم في اعترافه خلال التحقيقات: «كنت استغل الزحام واختار ضحايا من العجائز أو الموظفين المرهقين، إضافة إلى استغلال عملي كسايس للسيارات في فتحها بعد مساعدة صاحبها في الركن، ثم أسرق الهواتف أو الحقائب».

وأكّد المتهم، خلال اعترافاته، أنَّه تنقل في جميع دوائر أقسام شرطة القاهرة من السيدة إلى الزيتون والحلمية والمطرية ومدينة نصر ومصر الجديدة، إلا أن أكثر الأماكن نشاطًا له هي مناطق شرق القاهرة».

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة ووجهت له تهمة السرقة، وبدأت نيابات مدينة نصر والزيتون والحلمية والسيدة زينب والوايلي التحقيق مع المتهم في كل قضية ارتكبها المتهم.

كانت الإدارة العامة لـ مباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، ألقت القبض على المتهم بسرقة السيارات والمساجد، وذلك بعد تعدد البلاغات فى أقسام الشرطة، وبينت التحريات الأولية أنَّ المتهم مارس نشاطًا إجراميًا تخصص في مزاولة نشاط إجرامي وهو سرقة الأهالي وسيارتهم، إضافة إلى سرقة المواطنين من رواد المساجد عن طريق المغافلة.

وكشفت التحريات المبدئية، أنَّ المتهم مطلوب ضبطه وإحضاره في 12 قضية تسول وسرقة وتعاطي مخدرات، مضيفة أنَّ المتهم استغل فكرة سرقة السيارات أيضًا عن طريق تعليق فكرة مفتاح باب السيارة في أثناء ركنها في الجراجات.

تمّ إصدار إذن من النيابة العامة وبإعداد الأكمنة اللازمة، ألقي القبض على المتهم، وبمناقشته اعترف بتفاصيل الجريمة بالكامل، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.