لمواجهة كورونا.. أسماء 13 مستشفى عزل بالقليوبية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية تخصيص 13 مستشفى عزل، لمواجهة الموجة الثانية من كورونا بالمحافظة، بجانب مستشفى عزل قها والمخصصة لحالات الإصابة بكورونا فقط منذ بداية الأزمة وحتى الآن.

ويرصد «الوطن» أبرز تلك المستشفيات في التقرير التالي:

أبو المنجا المركزي بشبرا

بهتيم المركزي بشبرا الخيمة

ناصر العام بشبرا

شبين القناطر المركزي

القناطر الخيرية العام

حميات بنها

حميات طوخ

الخانكة العام

صدر 23 يوليو

قليوب التخصصي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة

بنها التعليمي، التابع لأمانة المستشفيات والمعاهد التعليمية

النيل للتأمين بشبرا

التامين النموذجي ببنها وتتبعان هيئة التأمين الصحي

من ناحية أخرى، كشف مصدر طبي بمستشفى قها للعزل الصحي لمرضى فيروس كورونا المستجد، أن المستشفى شهدت وفاة 4 مصابين بالفيروس.

وأوضح المصدر، أن المتوفين هم: «راني س 36 سنة من القناطر الخيرية، وعفيفي اع 76 سنة من كفر علوان طوخ، ومحمد ع ا 52 سنة من قرية جمجرة الجديدة مركز بنها، وسالم ا س 74 سنة من قرية الشموت مركز بنها».

وأضاف، أن المستشفى بها 83 حالة تخضع للعلاج، مشيرًا إلى أن المستشفى لا يستقبل إلا الحالات الحرجة فقط التي تحتاج إلى عناية مركزة، وأن الطاقم الطبي والعاملين بالمستشفى يقدمون الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، من أجل مواجهة الفيروس وتعافي جميع المصابين.

وكان شدد الدكتور أحمد الجزار، عميد كلية طب ببنها الأسبق وأستاذ الأمراض الصدرية، على أهمية العلاج المبكر في حالة كورونا بمجرد الإصابة باحتقان في الزور مع تكسير العظام، فهي بداية الإصابة بالفيروس، وهو يحتاج لتحاليل وتشخيص معملي لتأكيد الإصابة من عدمه، من خلال صورة الدم وسرعة الترسيب، لافتا إلى أن التأخير في العلاج يتسبب في مضاعفات لا حصر لها.

وأشار «الجزار»، خلال ندوة تثقيفية ببنها إلى أنه جرى تشكيل فريق بحثي مصري برئاسته، وبمشاركة 4 أساتذة من جامعتي بنها وكفرالشيخ منذ يونيو الماضي، وتم بدء العمل على 400 مريض كورونا حالات بسيطة ومتوسطة وشديدة عبارة عن 4 مجموعات كل مجموعة 100 مريض مجموعة أخذت العقار ومجموعة أخرى أخذت الهيدروكسي كلوركين، ما أظهر نتائج مبهرة في العلاج.

وتبدأ المرحلة الثانية بـ200 من المخالطين للمصابين والأطقم الطبية كعلاج وقائي لمدة أسبوعين، كما كشفت النتائج عدم إصابة أي من الذين تم عليهم التجربة عدا شخصين فقط أصيبا بالفيروس بسبب بداية العلاج في وقت متأخر.