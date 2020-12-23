لجان للعزل في القليوبية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

أكد عبد الحميد الهجان سحب محافظ القليوبية، وضع خطة صارمة لمواجهة الموجة الثانية المحتملة لانتشار فيروس كورونا، وتفعيل خط ساخن بمديرية الصحة لتلقي الشكاوى الخاصة بالإصابات على مدار الـ24 ساعة.

ووجّه "الهجان" إلى إعداد تقرير بحصر أعداد الأطباء والتمريض بكل مستشفى والوقوف على الوضع الحالي للأرصدة من الأدوية والمستلزمات الوقائية، وتفعيل دور اللجان المسئولة عن متابعة وتنفيذ العزل للحالات المشتبه في إصابتها والمخالطة، مشددا على ضرورة تعقيم وتطهير كل المباني الحكومية وارتداء الكمامات للعاملين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ خطة مديرية الصحة، اليوم، لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا بحضور الدكتور محمد فوزي مدير الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية ومديري مستشفيات الجامعة والتأمين الصحي وبنها التعليمي والإسعاف وامانة المجالس الطبية المتخصصة وجمع الفرق الطبية.

وقال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن الاستعدادات للموجة الثانية أفضل بكثير مما كانت عليه في المرحلة السابقة، مشيرا إلى أن الفريق الطبي أصبح لديه خبرة عالية في سرعة تشخيص المرض سواء بالأعراض الإكلينيكية أو التحاليل والأشعة، فضلا عن الوصول لأفضل بروتوكول علاجي للتعامل مع المرض على حسب تصنيفه، مما أدى إلى خفض معدل الوفيات.

وأضاف مدير الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية أن مستشفى بنها التعليمى سيشهد تشغيل المبنى القديم لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها، اليوم، فى حين يقتصر المبنى الجديد على الجراحات الحرجة والنادرة مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وزراعة الأعضاء وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعايات المركزة التخصصية وغيرها من الجراحات الأخرى، وسيتم تشغيلها خلال الايام القليلة القادمة إذ سيتم تشغيل 16 سرير عناية مركزة للكورونا وعدد 71 سرير داخلي وسيتم تكليف فريق من مستشفي بنها التعليمي بالتنسيق مع مديرية الصحة للمرور علي المستشفيات وتقديم الإستشارات الطبية الخاصة بجائحة كرونا.

وكلف محافظ القليوبية مدير المرور بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة حال عدم التزام السائقين بارتداء الكمامات أو السماح للمواطنين بالركوب دون إرتدائها، بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، التى وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين

تجدر الاشارة الى انه تم تخصيص ارقام تليفونات للإبلاغ عن فيروس كورونا وهي ١١٤ خط ساخن من التليفون الأرضي و٠١٣٣٢٢٢٩٧٩(أرضي) و٠١٥٥٥٥٧٣٠٤٠ – 01119992624 واتس اب و١٢٢٠٠٥٥٠٠٨ من التليفون المحمول