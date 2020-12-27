1.2 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء بالإسكندرية في 6 سنوات

أبرز الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة، لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية، والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي نطاق شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والتي يبلغ عدد المشتركين بها 3 ملايين مشترك، تمّ خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين من خلال تنفيذ عدة خطط حيث تم تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة لجمهور المشتركين بمحافظة الإسكندرية بإجمالي قيمة 415 مليون جنيه.

كما تولت الشركة تركيب 17,5 ألف عداد ذكي و525 ألف عداد مسبق الدفع بإجمالي تكلفة يصل إلى 300 مليون جنيه، كما تمّ تطوير مراكز خدمة الشباك الواحد لـ27 إدارة تجارية بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

كما نفذت الشركة التغذية الكهربية للمشروعات الاستراتيجية في نطاق المحافظة، وشملت: مشروعات التطوير الحضاري «بشاير الخير» بتكلفة 115 مليون جنيه، ومشروع تطوير محور المحمودية «شريان الأمل» بتكلفة 200 مليون جنيه، ومشروعات الطرق الاستراتيجية بـ180 مليون جنيه، كما جرى الربط بين ميناء أبو قير والطريق الدولي بإحلال وترحيل الكابلات الكهربائية المتعارضة مع الطريق الحر بين ميناء أبو قير والطريق الدولي وبلغت قيمة الإعمال المنفذة 4 ملايين جنيه.