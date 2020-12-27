إجراء مسحة pcr لـ24 ألف سائح بمطار شرم الشيخ الدولي خلال 4 أشهر

قال مصدر بمديرية الشؤون الصحية في جنوب سيناء، إنه جرى سحب عينات pcr الخاص بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، لـ24198 سائحًا من مختلف جنسيات العالم داخل مطار شرم الشيخ الدولي خلال 4 أهر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها المطار لمجابهة فيروس كورونا، بالتعاون بين وزارات الصحة والسياحية، والطيران.

وأكد المصدر في تصريح له اليوم الأحد، أنه يجري عمل المسحة والتحليل للسائحين الذين لا يصطحبون تحليل «p.c.r» معهم من بلادهم فقط، ولا تجرى المسحة للسائحين الذين أجروا المسحة في بلادهم قبل السفر بـ 24 ساعة.

جدير بالذكر أن صحة جنوب سيناء توفر خدمة إجراء تحليل «Pcr» للمسافرين للخارج من المنازل مقابل انتقال رسوم بسيطة، للحفاظ على صحة المواطنين، وجرى استخراج أكثر من 8 آلاف شهادة تفيد عدم الإصابة بفيروس كورونا، للمواطنين الراغبين في السفر حتى الآن.

وتستخرج الشهادة معتمدة من المديرية، بعد تحصيل نسبة 5% حسب تعليمات وزارة المالية للدفع الكاش.

وتتيح المديرية تحليل Pcr لجميع الجنسيات، ولا يشترط الإقامة بجنوب سيناء، وتصل رسوم التحاليل للمصريين إلى 1200 جنيه، و للأجانب 100 دولار، وتظهر نتيجة التحاليل خلال 24 ساعة من سحب العينة.