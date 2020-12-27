تجديد حبس طفل 4 أيام بتهمة قتل زميله أمام مدرسة بالإسماعيلية

أمرت نيابة الإسماعيلية بتجديد حبس طفل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زميله أمام المدرسة الأربعاء الماضي بعد مشادة نشبت بينهم. وكان قد استمع فريق من النيابة العامة ضم أسامة صفي الدين ومحمد الكاشف وكيلا النائب العام وسكرتارية حسن فاروق بإشراف المستشار شريف معتز رئيس نيابة ثان وثالث الإسماعيلية لأقوال المتهم وبعض الشهود في القضية.

وبحسب أقوال المتهم فإن مشادة نشبت بينه وبين المجني عليه أمام المدرسة تطورت إلى مشاجرة حاول فيها المجني عليه استخدام زجاجة لضربه إلا أنها أصابته أثناء المشاجرة في رقبته مما أدت إلى إصابته.

واستمعت النيابة العامة لأقوال عدد من شهود العيان في الواقعة، وطلبت تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه من الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية.

وأمرت النيابة العامة بدفن الجثمان مساء اليوم، فيما شيعت عائلة الطفل المجني عليه جنازته على مقابر المستقبل بمدينة الإسماعيلية.

وبحسب شهود عيان فإن الجاني استخدم سلاح أبيض خلال ارتكابه للواقعة أصابه به في رقبته خلال المشاجرة. وقال يوسف محمد أحد زملاء المجني عليه وأحد الشهود على الواقعة إنهم كانوا في موعد الدرس في السادسة مساء الأربعاء ينتظرون أمام المدرسة ووقعت المشادة مع اثنين من زملائهم وتصالحا.

يضيف: «بعدها بشوية اتخانقنا تاني وراح واحد من اللي اتحانق معانا لأول الشارع ولما رجع كان معاه ناس كتير قوي منهم واحد طعن يوسف بسلاح أبيض ولما الدم كان كتير كلهم جريوا وإحنا أخدناه على المستشفى في تاكسي وأنا رحت النيابة وشهدت باللي حصل».

المجني عليه وصل في حالة صعبة بسبب نزيف كمية كبيرة من الدم

وبحسب المصادر الطبية فإن المجني عليه وصل في حالة صعبة بسبب نزيف كمية كبيرة من الدم ورغم محاولات الإنعاش وتدخل فريق الطوارئ إلا أنه فقد حياته بعد ساعات قليلة من دخوله المستشفى.

وكانت قد انتشرت رواية في بداية الواقعة عن أن المشاجرة نشبت بسبب معاكسة الجاني لشقيقة المجني عليه ودفاعه عنها إلا أن الجميع نفى حقيقة هذه الواقعة بما فيهم شهود العيان ومقربون من الأسرة نفسها خاصة وأن شقيقته أكبر منه سنا وفي المرحلة الجامعية.

وكانت قد نشرت شقيقة المجني عليه صورة له على حسابها الشخصي على فيس بوك وطلبت من أصدقائها الدعاء له وحثتهم على حضور جنازته، فيما نشرت هاشتاج بعنوان قضية سيف قضية رأي عام، ونشر زملاء سيف صور له على الهاشتاج وطالبوا بضرورة محاكمة الجاني محاكمة عاجلة.

وكانت قد استيقظت مدينة الإسماعيلية على جريمة مقتل طفل أمام إحدى المدارس الخاصة على الطريق الدائري بالإسماعيلية الأربعاء الماضي.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من المقدم أحمد الشناوي مأمور قسم ثالث يفيد نقل طفل مصاب بجرح قطعي بالرقبة إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية.

وبانتقال ضباط البحث الجنائي اكتشفوا وجود المشاجرة بين المجني عليه سيف محمد عبدالونيس، 15 سنة، طالب، وزميله «أحمد.ع»، 16 سنة، أصيب فيها المجني عليه.

وتمكنت مأمورية مكبرة لوحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد سكر ومعاونيه النقباء مروان منصور وأحمد المراكبي ومحمد النجار من القبض على المتهم بعد ساعات من ارتكاب الجريمة.