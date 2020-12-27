تجهيز 3 مراكز صحية لتلقي لقاحات كورونا كمرحلة أولى في الجيزة

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعا طارئا مع مديري المستشفيات الحكومية بالإضافة إلى المستشفيات التي تقدم خدمة الفرز والعزل بالمحافظة لبحث سبل التعامل مع تحديات الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا.

وحرص المحافظ في بداية اللقاء على نقل رسالة شكر وتقدير من مواطني وقيادات الجيزة لكل الأطقم الطبية والتمريض لما بذلوه من جهد خلال الموجه الأولى لجائحة كورونا.

وأكد المحافظ على تقديم كل الدعم للمنظومة الطبية ومعاونتهم في التصدي للموجة الثانية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة شديدة الخطورة خاصة شهري يناير وفبراير، مشددا على تحقيق أقصى درجات الانضباط بين الأطقم الطبية والتمريض وعدم التقصير واستكمال مسيرة العطاء.

راشد: 152 مليون جنيه لرفع كفاءة البنية الأساسية بمستشفيات الجيزة وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية العاجلة

وأشار إلى أنه انطلاقا من الأهمية القصوى التي توليها الدولة للملف الصحي فقد تم تخصيص 152 مليون جنيه كمساهمة من البنك المركزي لمحافظة الجيزة لرفع كفاءة البنية الأساسية وتوفير الأجهزة الطبية والمستلزمات العاجلة للمنظومة الطبية، وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الصحة.

كما أعلن محافظ الجيزة عن قيام مديرية الشؤون الصحية بتخصيص 3 مراكز صحية كمرحلة أولى لتلقي لقاحات فيروس كورونا فور البدء في حملات التطعيم في حالة زيادة الأعداد وهي مكتب صحة ميت عقبة بالعجوزة والبراجيل بأوسيم والأخصاص بالصف.

ووجه المحافظ مديري مستشفيات العزل بضرورة بذل أقصى جهد على مدار الساعة واختيار نواب لهم على درجة كبيرة من الكفاءة والتفاني وذلك لضمان انتظام العمل في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا مع تقديم جميع الخدمات العلاجية للأطقم الطبية المصابة والمتابعة الدائمة لها.

ووجه المحافظ باستقبال كل المواطنين دون تفضيل أو مجاملة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للجميع وتحقيق الاستغلال الجيد لأسرة الرعاية المركزة وأن تكون للحالات شديدة الخطورة مع التأكيد على عدم تحويل أي مريض إلا بعد التنسيق مع غرفة طوارئ المديرية.

كما شدد المحافظ على متابعة تدفق دفعات الأوكسجين من الشركات الموردة بشكل دوري ودائم.

وأطلع المحافظ على الاستعدادات والتجهيزات من مديري مستشفات العزل والمعوقات التي تواجههم، مشيرا إلى أنه سيتم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات إضافية إلى جانب دعم المستشفيات التي بحاجه إلى عناصر بشرية أو أي احتياجات إضافية لأجهزة التنفس الصناعي، مشددا على ضرورة التنسيق الكامل مع المجتمع المدني لزيادة التعاون خلال المرحلة الحالية لتضافر جهود الجميع بما يكفل تقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين.

وفي نفس الإطار وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز وغرفة العمليات والمجتمع المدني بنشر التوعية لدى المواطنين بأهمية ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد، مشددا على تفعيل قرار رئيس الوزراء بإغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء وتجمعات الأفراح في القاعات المغلقة وغلق مراكز الدروس الخصوصية ومنع إقامة الأسواق العشوائية والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات العامة والمصالح الحكومية.

الاجتماع الذي عقده المحافظ مع مديري مستشفيات العزل بالمحافظة حضره اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشؤون الصحية وممثلي قطاعات التأمين الصحي والإسعاف والطب الوقائي.