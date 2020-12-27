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«عزل العديسات» بالأقصر يستقبل أول طفل مصاب بكورونا: عمره سنة ونصف

إدارة المستشفى تسمح لوالدته بالتواجد معه حتى تعافيه

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
02:38 م | الأحد 27 ديسمبر 2020
متعافون فى مستشفي العزل بالأقصر ارشيف

متعافون فى مستشفي العزل بالأقصر ارشيف

سجلت مستشفى عزل العديسات بالأقصر، أول حالة إصابة لطفل منذ ظهور الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

واستقبلت المستشفى، الطفل «محمد.أ» عام ونصف، بعدما أثبتت الفحوصات التي أجراها في أحد مستشفيات محافظة الأقصر إيجابية العينات، حيث تقرر نقله لمستشفى العديسات المخصصة لعزل الحالات الحرجة من مصابي كورونا.

وقال مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية بالأقصر، إنَّ قيادات المستشفي سمحوا لوالدته بالتواجد في المستشفى حتى تعافيه، نظرًا لصغر سنه وحتى يتعافى وتتحول عينته من إيجابية إلى سلبية.

وسجلت مستشفي العزل بالعديسات المخصصة لعزل مصابي كورونا 8 حالات وفاة خلال 72 ساعة، فيما وصل عدد المتعافين الذين تمّ علاجهم وخروجهم لـ82 حالة منذ الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وخصصت وزارة الصحة عدة مستشفيات لعلاج مصابي كورونا منها مستشفيات الكرنك والحميات والقرنة ومستشفي العديسات المخصصة لعزل الحالات الحرجة فقط.

 

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