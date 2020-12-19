إجراء أول «ولادة قيصرية» لمصابة بكورونا في «عزل العديسات»

نجح فريق طبي بمستشفى العديسات للعزل الصحي جنوب محافظة الأقصر، اليوم السبت، بقيادة الدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفى، في إجراء أول عملية ولادة قيصرية لسيدة في العقد الثالث من عمرها مصابة بفيروس كورونا، والتي وضعت مولودها داخل المستشفى وحالة الأم والطفل بصحة جيدة.

وأجريت عملية الولادة تحت أشراف فريق طبي ضم كل من الدكتور الطيب عبدالعال مدرس أمراض النساء والتوليد بجامعة جنوب الوادي، والدكتور مصطفى يحي أخصائي التخدير، والدكتورة أسماء جمال طبيب النسا والتوليد، والدكتور سعيد الخطيب طبيب الأطفال والمبتسرين، والدكتور عمرو الشاذلي مدير الصيادلة بالمستشفى، وعدد من التمريض بالمستشفى.

وأكد الدكتور أحمد فتحي مدير عام مستشفى، أن الأم والطفل بصحة جيدة وعافية، كما ذكر أن هذه أول حالة ولادة بالمستشفى منذ أن جرى تخصيصها كمستشفى عزل صحي.

كما تقدم مدير عام المستشفى، بكل الشكر والتقدير لجميع الطاقم الطبي بالمستشفى من تمريض وفنين معمل وفنين أشعة وإداريين وأفراد الامن وعمال النظافة وكافة من يعمل بالمستشفى، داعيين الله بالشفاء التام و العاجل لجميع المرضي .

وكان قد أعلن مستشفى عزل العديسات، أول أمس، تعافي وخروج دفعة جديدة من مصابي فيروس كورونا بعد ثبوت سلبية نتائج تحاليلهم معملياً.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنه تم تعافي وخروج 7 حالات جديدة بالإضافة إلى خروج حالة جديدة صباح يوم الخميس، وجميعهم من كبار السن ومرضي الفشل الكلوي، تحت قيادة الدكتور أحمد فتحي، مدير عام المستشفى، والدكتور محمد العجمي، نائب مدير المستشفى، وتحت إشراف الدكتور منتصر عبدالفتاح، استشاري العناية المركزة.

وناشد الدكتور أحمد فتحي، مدير عام مستشفى العديسات للعزل، المواطنين بضرورة الوعي بخطورة الوضع الحالي في ظل تفشي الوباء، ومنع التجمعات وارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، موضحا أن ارتداء الكمامة تقي من الإصابة بالعدوى بنسبة 60%، بالإضافة لعدم التواجد في أماكن التزاحم المختلفة والرجوع إلى السوائل والفواكه والخضروات والفيتامينات.

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة المصرية كانت قد أبقت على مستشفى العديسات بالأقصر كعزل صحي وحيد بالمحافظة، وذلك بعد قرار غلق عدد 4 مستشفيات عزل آخرين هي: مستشفى الأقصر العام، مستشفى إسنا التخصصي، مستشفى القرنة المركزي، وعزل المدينة الشبابية بالطود.

يذكر أن مستشفى العديسات تم تخصيصه في مايو الماضي كمستشفى عزل، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا الإيجابية، وحالات الاشتباه الطارئة من محافظتي قنا والأقصر.