10 ضوابط لشراء اللحوم السليمة.. اعرفها

أكدت الدكتورة نانسي النجار، الطبيبة بإدارة النزهة البيطرية، أن اللحوم مصدر خطورة على الإنسان حيث تنقل إليه كثيرا من الأمراض والجراثيم ولذلك يجب أن تخضع للإشراف البيطرى، حيث يقوم الطبيب البيطري «طبيب المجزر» بفحص الحيوانات قبل الذبح وبعد ذبحها لاستبعاد ما لا يصلح للاستهلاك الآدمى.

وحددت الدكتورة نانسي لـ«الوطن» الضوابط والاشتراطات اللازمة لشراء اللحوم حفاظا على سلامة المواطنين وهى تتضمن النقاط التالية..

- يجب شراء اللحوم من مصدر ثقة.

-أن تكون اللحوم من ذبائح مذبوحة في المجزر وعليها ختم المجزر وبمجرد رؤيتك لختم المجزر تستطيع أن تفهم أن اللحوم خضعت لكشف الطبيب البيطري الذى يقر بصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

-التفريق بين اللحوم البلدي واللحوم المستوردة ونوعها وعمرها وذلك من خلال لون المادة الملونة للختم والشكل الهندسي للختم وبيانات الختم، فاللون الاحمر للختم يعني انها لحوم بلدى والشكل الدائري للختم يعني أنها لحوم صغيرة السن والشكل المربع يعني لحوم كبيرة في السن والختم مقسم داخل الدائرة أو المربع ليحمل بيانات الذبيحة أنا كمستهلك يعنيني نوع الذبيحة وتاريخ ذبحها فعلى سبيل المثال :-بق ... اختصار لكون اللحم بقرى، جا ... اختصار لكون اللحم جاموسى ، ضا... اختصار لكون اللحم ضاني، جم .. اختصار لكون اللحم جملي

-تاريخ الذبح يشار إليه بأرقام من 1 إلى 7 ع حسب أيام الأسبوع فرقم واحد يشير إلى أنها ذبحت يوم السبت ورقم 7 يشير ليوم الجمعة.

-صلاحية اللحوم من تاريخ يوم الذبح أربعة أيام بمعنى لو كانت مذبوحة يوم السبت آخر يوم لصلاحيتها هو يوم الثلاثاء.

- تكون اللحوم معروضة داخل ثلاجات العرض وألا تكون مكشوفة ومعرضة للهواء والتلوث، كما هو مشاع عند بعض الجزارين من تعليق الذبائح خارج المحل وتغطيتها بالشاش الأبيض.

-أن تكون اللحوم حمراء وردية بالنسبة للبقري وفاتح للحم الخروف والدهن أصفر في البقري وأبيض في الجاموسي والضانى وذات رائحة مقبولة.

-تجنب شراء اللحوم التي تحتوي على بقع بنية أو خضراء داكنة.

- عند شراء اللحوم المجمدة يفضل شراؤها خلال النصف الأول من فترة صلاحيتها وأن تكون محفوظة في ثلاجة تجميد والتأكد من خلوها من أي مواد سائلة وملمسها طبيعي وغير لزج.

-فى حالة شراء اللحم المفروم يفضل شراؤه كقطع وفرم اللحم في البيت أو أمام عينك في مفرمة.