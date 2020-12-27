التفاصيل الكاملة لأول موقع تنسيق للجامعات الخاصة: 25 رغبة للطالب

كشف الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن المجلس برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أقر الخميس الماضي، التنسيق الإلكتروني الموحد للتقدم لكليات الجامعات الخاصة والأهلية، موضحاً أن العمل يجرى حالياً على وضع وتحديد آليات العمل، تمهيداً للإطلاق التجريبي للموقع وإتاحته للطلاب الفترة المقبلة.

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه من المقرر إتاحة وإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بتنسيق الجامعات الخاصة فقط، بدءاً من شهر فبراير المقبل، مشيراً إلى أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من تجهيزات الموقع والسيستم الخاص به لتدشينه في الفترة المذكورة دون أي مشاكل.

وتابع أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه سيتم تخصيص 25 رغبة لكل طالب بالموقع الإلكتروني لإتاحة الفرص لهم لاختيار الكليات التي تتناسب مع مجموعهم وقدراتهم وإمكانياتهم، مشيراً إلى ان الاختيار للكلية سيكون وفقاً للضوابط والآليات التي سيتم الإعلان عنها، والتي منها المجموع لكل طالب بما يناسب مجموع الكلية، وغيره من البنود سيتم تجديدها والإعلان عنها قبيل تدشين وإتاحة الموقع.

أمين الأعلى للجامعات الخاصة: الموقع ترسيخ للنزاهة والشفافية في الاختيار

وأكد «الغر»، أن الهدف من تدشين نظام التنسيق للقبول بالجامعات الخاصة، هو إتاحة الفرص لجميع الطلاب التقدم والالتحاق بها وتأسيساً لمبدأ العدالة والنزاهة والشفافية في الاختيار، وتقليل فرص تدخل العنصر البشري في عملية التوزيع للرغبات، وكذلك تمكين كل كلية وجامعة من استيفاء الأعداد المخصصة لها من جميع الطلاب، موضحاً أن هناك تعاونا على أعلى مستوى من قبل رؤساء الجامعات الخاصة بشأن هذا الموضوع .

وكان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، شدد على ضرورة الاهتمام ببرامج البحث العلمى الفترة المقبلة بالجامعات الخاصة بجانب العملية التدريسية مما يسهم فى تحسين التصنيف الدولى للجامعات الخاصة عالميا.