مصدر: لجنة لوضع آليات إدراج الجامعات الخاصة بالتنسيق الحكومي

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجَّه بتشكيل لجنة من رؤساء الجامعات الخاصة بضرورة وضع مخطط وآليات للتنفيذ بشأن إدراج كليات الجامعات الخاصة بموقع التنسيق الحكومي، بدءاً من العام الدراسي المقبل، وذلك بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة بين المتقدمين للجامعات.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة أقر نسبة 5% منحاص دراسية بالكليات بالجامعات الخاصة ماعدا كليات الصيدلة وطب الأسنان، مشيراً إلى انه سيتم منح الجامعات 5% زيادة في أعداد المقبولين بكل كلية.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، منذ قليل، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور صديق عبدالسلام، أمين عام المجلس، وحضور رؤساء الجامعات الخاصة، في أول اجتماع حضور للمجلس بعد أزمة كورونا المستجد، لمناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، والبت في أمر المنح الدراسية لغير القادرين بالجامعات الخاصة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، إنّه من المقرر النظر أمر المنح الدراسية للطلاب، بعدد من الكليات عدا المتفوقين، الذين يُشترط لقبولهم بالمنح عدد من الإجراءات يجب استيفاؤها، مؤكدا أنّ الجامعات بدأت بالفعل في مكافأة أوائل الثانوية العامة 2020، بإعطائهم منحا شاملة التكاليف.

التعليم العالي: 5% نسبة المنح الدراسية المقررة من أعداد الكليات حال موافقة المجلسواختتمت جامعة حلوان، أعمال المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2020، أول أمس، والتي بدأت الخميس 17 سبتمبر، وأعلنت جامعة حلوان استقبال 1279 طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم خلال المرحلة الثالثة من التنسيق للعام الجامعي 2020/2021 بمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة.