«خيمة بابا» في نويبع.. عودة للطبيعة والهدوء على خليج العقبة

تعد مدينة نويبع من أفضل الشواطئ في العالم، وتمتاز مدينة نويبع التابعة لمحافظة جنوب سيناء بارتفاع نسبة الأكسجين في الجو عن باقي المحافظات وخلو المنطقة من التلوث، وشواطئ نويبع تقع علي خليج العقبة وتمتاز بالهدوء.

علي أحد هذه الشواطئ يقع مكان يطلق عليه «خيمة بابا» وهو عبارة عن خيمة عربية مساحتها لا تتعدي 50 مترا لها مدخل واحد فقط، الخيمة مصنوعة من الكليم اليدوي والبوص وخشب الشجر، والبامبو، ومغطاة بطبقة من القماش والصوف المصنوع يدويا.

الأرض مفروشة من الكليم وهناك أماكن مخصصة عبارة عن «مقعد عربي» ومقسمة إلى أجزاء وتتسع لأكثر من 50 فرداً، ويوجد في قلب الخيمة زير مياه وطرمبه وبعض الأدوات البدائية الصنع لتجمل المكان.

محمود يسن وشهرته «بابا» صاحب فكرة الخيمة يبلغ من العمر 58 عاما ومن مواليد بورسعيد ونشأ في محافظة الجيزة، انتقل للعمل في جنوب سيناء منذ نحو 20 عاما، تعلم العمل في القطاع السياحي واحترف خلال عمله بالمشغولات اليدوية، وكان حريصا علي تعلم استغلال الموارد الموجودة في المكان والقيام بصناعة معظم الأدوات من الطبيعة مع تصنيعها بطريقة يديوية.

«الوطن» حاورت الرجل الخمسيني وقال إنه صنع هذه الخيمة للمرة الثانية وقام بعمل كل أساس الخيمة بيديه وباستخدام مواد وعناصر من الطبيعة، مثل الأخشاب والبوص والبامبو والحبال المصنوعة يدوياً، والهدف هو أن يقضي السائح وقت جميل في بيئة طبيعية بدائية ونقدم للسائح المشروبات الساخنة وأهمها المرمرية والشاي بالحبق، والقهوة العربي.

وأضاف أنه خصص مكان صغير للمطبخ يضم ادوات صنع المشروبات الساخنة، بالإضافة إلي وجود أدوات شي اللحوم وإقامة حفلات المندي للسياح، موضحا أن الخيمة استغرق بنائها شهرين فقط حيث قام بوضع التصميمات للمكان وتحديد المدخل ووضع مخطط تقسيم المكان من الداخل، وظل يعدل في شكل المكان لتظهر بالمظهر اللائق بالزوار.

وأكد أن هذه الخيمة يجب أن تكون متواجدة في المناطق السياحية لأنها تجذب السياح من كل الفئات، وقال إن هناك زي مخصص للسياح الذين يأتون لزيارة الخيمة مثل الزي الفلاحي أو البدوي ويكون السائح سعيد بارتداء هذه الملابس ويلتقطون الصور التذكارية، مشيرا إلي أن الحفلات تقام ليلا للاستمتاع بالبحر والنجوم والقمر، وقال إن الفكرة بسيطة ويسهل تطبيقها في مناطق أخري.