انتهاء 81% من مشروع الحماية من أخطار السيول في نويبع

قال المهندس عبد الرحمن فريد، مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، إنه جارِ العمل بمشروع حماية منطقة الترابين بمدينة نويبع، وبالمرحلة الثانية، لحماية مدينة طابا من أخطار السيول.

وأكد مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية في تصريح له اليوم السبت، أن نسبة التنفيذ بمشروع حماية منطقة الترابين بمدينة نويبع بلغت 81%، وجارِ أعمال مبنى الدبش في 3 أودية، بينها وادي الطليعات، وأوشك العمل بباقي الأودية على الانتهاء.

وأوضح أن عملية الترابين، تتضمن إقامة عدد من الحواجز والبحيرات وقنوات التوجيه في 17 موقعًا، بتكلفة تتعدى الـ200 مليون جنيه.

وعن مشروع حماية مدينة طابا، قال مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، إنه تجرى أعمال مباني الدبش في وادي المالحة العطشانة، ووادي المالحة الريانة، ووادي المحاش الأسفل، ووادي أبوسمرة، وجاري الحفر بالبحيرة رقم واحد، والانتهاء من تكوين حاجز ببحيرة أخرى بارتفاع 9 أمتار، وبلغت نسبة تنفيذ العملية 49٪، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية.

وأشار إلى أنه جارِ إنشاء مجرى للسيول التي تضرب مدينة أبورديس، بداية من مصب وادي بعبع وحتي خليج السويس مرورا بالمدينة، بطول 6 كيلو متر، وعرض 30 مترًا، ضمن مشروع حماية المدينة من أخطار السيول، لافتا إلى أنه جارِ إقامة عدد من المشروعات لحماية مدن خليج السويس من أخطار السيول، خاصة بعدما ضربت السيول مدن رأس سدر وأبورديس وأبوزنيمة العام الماضي، وأحدثت خسائر بسبب دمار أجزاء كبيرة من الطرق والبنية التحتية بهذه المدن.

وأكد أنه جرى تشكيل لجان من الموارد المائية ومعهد بحوث المياه ومجالس المدن لتحديث مناطق احداثيات السيول، ووضع خطة تنفيذ مشروعات الحماية والتي تمثلت في إنشاء بحيرات صناعية وسدود حماية وحواجز إعاقة و هرابات، موضحا أن نسبة التنفيذ العامة بالمرحلة الثانية لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول بلغت 90٪، وجارِ استكمال الأعمال بعد توقف دام لمدة 6 شهور بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا العالمية.

وقال مدير إدارة المياه الجوفية، إنه جاري التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية، بمواقع العمل، لمنع انتشار فيروس كورونا.