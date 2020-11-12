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إصابة طفل في حادث انقلاب سيارة بمدينة نويبع

كتب:

حماده الشوادفي
03:03 م | الخميس 12 نوفمبر 2020
أرشيفية

أرشيفية

أصيب طفل بإصابات بالغة، إثر حادث انقلاب سيارة بمدينة نويبع، بمحافظة جنوب سيناء.

وتلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا بانقلاب السيارة، التي تحمل رقم 6378 (د س ا)، داخل مدينه نويبع، ما أسفر عن إصابة طفل مصري، يدعى عيد سليمان حمدان، 7سنوات من أهالي المدينة باصابات خطيرة.

وعلى الفور جرى نقل المصاب إلى مستشفى نويبع المركزي، لتلقي العلاج.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن حالة الطفل خطيرة نتيجة الحادث، ويعاني من نزيف وبعض الكسور، وتقرر تحويله إلى مستشفى شرم الشيخ، وجرى إبلاغ المرور، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

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