التنمية المحلية عن غياب الكمامات بالمصالح الحكومية: صوروا وابعتوا لنا

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الدولة تحرص على تطبيق كافة الإجراءت الاحترازية والوقائية، بجميع المصالح والهيئات الحكومية، مطالبا كل من يلحظ عدم الالتزام بارتداء الكمامة، سواء من المواطنين أو العاملين داخل أي هيئة حكومية، بتصوير تلك الوقائع وإرسالها إلى مبادرة «صوتك مسموع».

وأوضح قاسم، أن عدم ارتداء الكمامة داخل أي هيئة حكومية أمر ممنوع، وإذا تم رصد ذلك، يتم التعامل الفوري ومحاسبة المسؤولين عن تلك الهيئات الحكومية، مؤكدا بأن هناك تنبيهات حازمة وصارمة على العاملين بتلك المؤسسات للالتزام بالكمامة وإجبار المواطنين على الالتزام بها داخل تلك المؤسسات.

المواطن غير الملتزم لن يُسمح له بدخول المصالح الحكومية

وأضاف «عاصم»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحدث بوضوح»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، «لأنه أصلا لا يتم التعامل مع المواطن غير الملتزم، ولا يُسمح لأي مواطن بالدخول أو التجول بممرات أي مصلحة حكومية، وإذا حصلت مخالفة نرجو أن يتم إبلاغنا بها على الرقم (01150606783) وهذا رقم واتساب الخاص بمبادرة صوتك مسموع».

27 غرفة عمليات تعمل على مبادرة «صوتك مسموع»

وأوضح أن مبادرة «صوتك مسموع»، تعمل عليها 27 غرفة عمليات، بالتوازي مع غرفة العمل الرئيسة بوزراة التنمية المحلية، وهي تحت سمع وبصر وزير التنمية المحلية، ويرأسها بالمحافظات المختلفة سكرتارية عموم تلك المحافظات، وبالتالي يتم التعامل بشكل فوري مع كل المخالفات.

وكان «قاسم»، أكد بأن الوزارة قد اتخذت عدة قرارات وإجراءات بحق أصحاب المحال التجارية التي خالفت تعليمات قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواعيد فتح وإغلاق المحال والمطاعم، موضحا أن محافظة القاهرة هي أكثر المحافظات التي بها مخالفات بشأن مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والورش الحرفية وغيرها من هذه الأمور.