التعليم العالي: نسب إشغال العناية المركزة لمصابي كورونا أقل من 50%

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اختبارات الفصل الدراسي الأول ستجرى في مواعيدها المقررة وستشهد تطبيق الإجراءات الاحترازية وبالطريقة التي جرى الإعلان عنها بداية من هذا العام.

وكانت وزارة التعليم العالي، أعلنت أن هذا العام سيشهد تطبيق نظام «التعليم الهجين» الذي يجمع بين التعليم الشخصي والتعليم من خلال المنصات الإلكترونية، وسيكون التقييم في الامتحانات جزءً منه من خلال الامتحان الإلكتروني مع الحضور الشخصي.

الامتحانات العملية ستكون بالحضور

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كل يوم» الذي يعرض عبر شاشة «on»، «الامتحانات العملية ستكون بالحضور وفق معايير التباعد وارتداء الكمامات»، لافتًا إلى أن المنظمات الصحية العالمية متفقة على أن منع انتشار العدوى مرتبط بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي يكون أولها التباعد وتطهير الأيدي والأسطح وعدم الاشتراك في استخدام الأدوات الشخصية.

وتابع، بأنه جرى التأكيد على جاهزية االمستشفيات الجامعية، لاستقبال المرضى غير المصابين بفيروس كورونا وتوفير المستلزمات والأدوات الشخصية، وأن تعمل تحت الإشراف المباشر لرؤساء الجامعات.

115 مستشفًى جامعيا منها 25 مخصصة للعزل

وأردف، أن المستشفيات الجامعية يبلغ عددها الإجمالي 115 مستشفى جامعي، بالإضافة إلى 6 تتبع جامعة الازهر، ليبلغ الاجمالي 131 مستشفى جامعي، موضحا أن عدد المستشفيات المخصصة للعزل نحو 25 مستشفى، بسعة سريرية نحو 2377 سريرا، لكن باقي المستشفيات بها أقسام فقط مخصصة لعزل القسم الواحد، ومخصص له تقريبا 40 سريرًا.

وتابع، بأن جامعة عين شمس وحدها تضم 14 مستشفى، ويوجد ثلاثة منها بالفعل تم تخصيصها للعزل، حيث كانت مستشفيين فقط وجرى تدشين ثالثة ميدانية للعزل، بالإضافة لنحو 16 مستشفى تتبع جامعة القاهرة، جرى تخصيص منها مستشفى الباطنة والفرنساوي للعزل، وتبقى نحو 14 مستشفى أخرى تتبع جامعة القاهرة وتستقبل المرضى بشكل طبيعي.

ولفت، إلى أن نسبة إشغال العناية المركزة لمصابي كروونا في المستشفيات الجامعية يبلغ نحو أقل من 50% بالنسبة للعنايات المركزة، وبالنسبة للأسرة العادية أقل من 26% وأجهزة التنفس الصناعي يبلغ أقل من 16%.

وأكد، أن هناك أكثر من 10 مستشفيات جامعية لا تستقبل إلا الأطفال، بالإضافة إلى أن المسشتفيات الأخرى تحتوي على أقسام مخصصة لهم، «شدة الأعراض الخاصة بفيروس كورونا تكون خفيفة جدًا لدى الأطفال وتمر بنسب عالية جدًا في سلام، ونسب الإصابة في صفوف الأطفال تتراوح ما بين 5% إلى 10%».