نائلة جبر: لدينا 6 ملايين أجنبي يعيشون حياة كريمة في مصر

أكدت السفيرة نائلة جبر، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أن واقعة غرق الشباب المصري برحلات هجرة غير شرعية، لم تعد تتكرر كثيرا، كما كان يحث في السابق، قائلة «القصة مبقتيش بتكرر كثير، لأن في السنوات الأخيرة، ولو نبص من بعد مأساة رشيد في 2016، وبعد ما أحنا كلجنة وطنية، عملنا أول قانون في منطقة الشرق الأوسط، يعالج جريمة تهريب المهاجرين، ويضع العقوبات الرداعة لتجار الموت، اللي بيستغلوا طموحات وأفكار شباب مش عايز أقول متهور، لكن بيحلم بحياة جديدة»، متساءلة كيف يكون هناك 6 ملايين أجنبي يعيشون على أرض مصر حياة كريمة، ويفكر المصريون في ترك بلدهم بهجرة غير شرعية محفوفة بالمخاطر، ليحققوا أحلامهم بالخارج.

قانون الهجرة غيرة الشرعية وتعليمات الرئيس

وأضاف «جبر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ضمن حلقة اليوم الأحد، من برنامجه «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، أن هذا القانون حد من عمليات تهريب المهاجرين، موضحة أن تعليمات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بالسيطرة على الحدود، أوقفت عمليات التهريب من السواحل المصرية، فأصبح هناك محاولات أخرى جانبية من المهربين وتجار البشر.

بيانات الجهاز الشرطي الأوروبي

وتابعت عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، لكن الأعداد والبيانات، إذا تم النظر إليها، الخارجة من الجهاز الشرطي الأوروبي، الذي يقوم بمراقبة البحر المتوسط، تؤكد أن أعداد المهاجرين القادمين من مصر أصبحت واهية للغاية، «يعني أعداد بسيطة جدا، ومش من خلال المواني المصرية».

ستظل قضية متواجدة

وأشارت إلى أن رغم كل هذا، ستبقى قضية الهجرة غير الشرعية متواجدة، طالما هناك أفكار مغلوطة لدى الشباب وأحلام مزيفة ورسائل قادمة من أصدقائهم وأقاربهم ومعارفهم، بانهم نجحو في تحقيق ذاتهم وطموحاتهم بعد سفرهم وحققوا تقدم ورخاء مادي.

6 ملايين أجنبي

واستطردت: «كل اللي أقدر أقوله وهذه رسالة لكل الشباب، لو انت في مصر عندك 6 ملايين أجنبي، وفقا للتقديرات الأجنبية، يعيشون حياة كريمة في مصر، إزاي تروح ترمي نفسك في التهلكة، وده سؤال مطروح يجب أن نجيب عليه».

وطالبت «جبر»، الإعلام والجهات المختصة، بضرورة أن يصل صوتهم هذا إلى جميع القرى والنجوع بالمحافظات المختلفة، التي ما زال أبنائها يفكرون بالهجرة غير الشرعية.