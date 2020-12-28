وفاة طبيبين بفيروس كورونا بالدقهلية خلال 48 ساعة

نعت النقابة الفرعية للأطباء بمحافظة الدقهلية، وفاة طبيبين خلال يومين، وهما الدكتورة ياسمين زين العابدين استشاري الجلدية بمستشفى ميت غمر المركزي، ثم الدكتور عاطف عزت، استشاري الأمراض العصبية والنفسية بالمنصورة والسنبلاوين واللذين توفيا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا «كوڤيد 19» ليصبح «الشهيدين 48، و49» بين أطباء الدقهلية، الذين فقدوا حياتهم نتيجة إصابتهم بالفيروس المستجد.

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى ضم كل من الدكتورة ياسمين زين العابدين استشاري الجلدية بمستشفى ميت غمر المركزي، ثم الدكتور عاطف عزت، استشاري الأمراض العصبية والنفسية بالمنصورة والسنبلاوين، إلى «قائمة الشرف لأطباء الواجب»، ليصل عدد المقيدين بها إلى 49 طبيباً، والتي تم إعلانها من قبل النقابة، لتخليد أسمائهم في لوحة الشرف.

وأضاف نقيب الأطباء، أن الطبيب توفي بمستشفى عزل جامعة المنصورة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد

وأشار إلى أنه تضم «قائمة الشرف لأطباء الواجب» 47 طبيباً آخرين وهم: «الدكتور عبد اللطيف دبور، أخصائي المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتور عبد الرحيم ابراهيم شرف الدين، استشاري النساء والولادة بمستشفى أجا المركزي، والدكتور يوسف صبري المزين أخصائي الجراحة بمستشفى دميره المركزي، والدكتور طارق حسين مخيمر أخصائي الأنف والأذن بمستشفى زين بالكويت، والدكتورة سونيا عبد العظيم عارف، والدكتور سامي مخلص مدير صحة المنزلة السابق، والدكتور علي هويدي مدير حميات شربين سابقا، والدكتور أحمد الزفتاوي، استشاري أمراض الصدر بمستشفى صدر المنصورة سابقا، والدكتور أحمد يحيى استشاري العظام بمجمع الملك فيصل بالطائف بالسعودية، والدكتور زكريا المتولي نعيم استشاري الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي سابقا، والدكتور أيمن الدسوقي أستاذ أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد بجامعة المنصورة، والدكتورة سلوى فرحات استشاري الحميات ورئيس قسم العزل بمستشفى المطرية، والدكتور رزق أحمد عبدالله أخصائي أمراض النساء والولادة ومدير مستشفى بطره، والدكتور السيد رشدي محجوب مدرس جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد عوض المليجي، استشاري الجراحة بمستشفى أجا، والدكتور محمد عيد استشاري الجراحة بمستشفى المنصورة العام القديم، والدكتور علي المرسى استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى المنزلة المركزي، والدكتور عبد الوهاب السعدني استشاري الأطفال ورئيس قسم الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي والدكتور جميل عطاالله يوسف استشاري أطفال بميت غمر على المعاش، والدكتور خيري مسعد استشاري أمراض باطنة ورئيس قسم الباطنة سابقا مستشفى نبروه، والدكتور عبدالعزيز بندق استشاري أمراض الباطنة بعيادة الفردوس الشاملة بالتأمين الصحي بالمنصورة.

كما ضمت القائمة كلا من الدكتورة وجنات توفيق استشاري ورئيسة قسم القلب بمستشفى المنصورة التخصصي «العام القديم» والدكتور أيمن حسين ناصف استشاري الباطنة بمستشفى أجا المركزي، والدكتور صالح العواد مفتش مكتب الصحة بأجا سابقا والدكتور محمد حسن عيسي أخصائي أمراض القلب، والدكتور طارق عبد العزيز مدرس واستشاري التخدير بجامعه المنصورة، والدكتور محمد عبد الغني استشاري الأنف والأذن ومدير مستشفى نبروه سابقا، والدكتور مصطفى السيد عبده أخصائي أمراض القلب، والدكتور ذكي سعد السري مفتش صحة المنزلة سابقا، والدكتور نبيل جاد الحق أستاذ جراحة الجهاز الهضمي بكلية طب المنصورة، والدكتور محمد نبيه استشاري التخدير بمستشفى الجمالية المركزي، والدكتور محمد الديب استشاري بنك الدم، والدكتور السيد عبداللطيف نصر مدير مستشفى شبراهور سابقا، والدكتور محمد السعيد أخصائي الطوارئ في مستشفى دكرنس التام، والدكتور محمد جودة طبيب حر بميت غمر، والدكتور محمد العسيلي استشاري أمراض الباطنة بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتور أيمن رمضان أخصائي الأشعة بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتور حسن جابر رئيس قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى شربين المركزي، والدكتور كمال ميخائيل جرجس استشاري الجراحة بمستشفى المنصورة العام القديم، والدكتور جمال وفيق استشاري النسا والتوليد بمستشفى المنصورة العام القديم سابقا، طارق الجمل استشاري أمراض الباطنة ونائب مدير مستشفي المنصوره الجامعي سابقا، والدكتور عبد العزيز احمد عتمان استشاري الباطنة بمستشفى السنبلاوين سابقا، والدكتور محمد سلطان رئيس أقسام الجراحة بمستشفى دكرنس سابقا الدكتور أحمد الباز استشاري أمراض الباطنة، والدكتور ماجد ميخائيل استشار أمراض الباطنة بمستشفى طلخا سابقا، والدكتور مصطفي الحسانين مدير عيادات التامين الصحي بشربين سابقا، الدكتور محمد عباس، مدير الوحدة الصحية بالحسانية".