«عبدالغفار»: 25 مستشفى جامعيا مخصصا للعزل قابلة للزيادة عند الحاجة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن استعداد المستشفيات الجامعية لاستقبال موجة كورونا الجديدة تم الإعلان عنها منذ فترة، وما يحدث حاليا تطبيق ما تم إعلانه، من زيادة السعة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية بسبب زيادة أعداد الإصابات، ومنذ أقل من أسبوعين كان عدد المستشفيات الجامعية المشاركة في العزل أقل من العدد حاليا، حيث وصل العدد 25 مستشفى، وقابل للزيادة عند الحاجة.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال لقاء، ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن عدد الأسرة في الـ25 مستشفى 2377 سريرا داخل وحوالي 500 سرير عناية مركزة و406 تقريبا جهاز تنفس صناعي، كمرحلة أولى، لكن إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات الجامعية 37 ألفا و750 سريرا، وعدد أجهزة التنفس الصناعي أكثر من 3 آلاف جهاز، وعدد غرف العناية المركزة للكبار في حدود 4500.

وأوضح أن مصر والعالم أصبح لديهم خبرة ووعي أكثر في الموجة الثانية، لافتا إلى أن كل من كان يثبت إصابته في فبراير الماضي كان يتم عزله في المستشفيات بغض النظر عما إذا كان لديه أعراض أم لا، ولكن حاليا يتم تقسيم المرضى لعدة أقسام وكل قسم لديه طريقة عزل وعلاج مختلفة، واصبحت المستشفيات تستقبل حاليا إما الحالات المتوسطة أو التي تحتاج لذلك، بينما الحالات البسيطة تعزل في المنزل.