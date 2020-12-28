6 معلومات عن أول بورصة سلعية في مصر بعد إعلان الحكومة عنها

بعد انتظار طال كثيرًا، أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، استعداد الوزارة لانطلاق البورصة السلعية والتي من المقرر لها البدء الرسمي في منتصف أبريل المقبل بالتزامن مع بدء موسم حصاد القمح.

وتستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، تفاصيل البورصة السلعية.

الهدف من البورصة السلعية

تقليل حلقات التداول للسلعة من المنبع إلى المستهلك.

توفير تكلفة النقل التي تمثل 30% من التكلفة الإجمالية للسلع.

ووفقا لوزير التموين فإنها ستنهي أي عملية استغلال من أي شخص للسلع وستكون ركنًا أساسيًا من منظومة تداول السلع في مصر.

كما أنه سيتم لاحقا ربط أسواق الجملة على مستوى الجمهورية بالبورصة السلعية.

توفير قدر من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين، عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على المتعاملين بمنصة البورصة في شكل سوق منظم، لزيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.

مقر البورصة السلعية

يقع مشروع إنشاء أول بورصة سلعية للخضروات والفاكهة بمركز بدر بالبحيرة، والذي يعتبر من أكبر المشروعات القومية في مصر، وأنه تم اختيار إقامة هذا المشروع الضخم في محافظة البحيرة، لأنها تنتج 70% من المنتجات الزراعية الخضروات والفاكهة، منها 60% منتجات توجه للتصدير.

مساحة مشروع البورصة السلعية

يقام المشروع على مساحة 57 فدانا وتضم 522 معرضا ووكالة، بالإضافة إلى 128 ثلاجة و24 محطة تصدير و28 مخزنا تجاريا، كما أن المشروع سيضم منطقة صناعية للمنتجات الزراعية ومناطق خدمية تضم المباني التجارية والبنوك ونقط الشرطة والإسعاف والمطافئ والمساجد والكافتريات، وتعمل البورصة السلعية وفقا لآليات مختلفة عن الطرق التقليدية في بيع السلع الغذائية.

رأس مال البورصة السلعية

وتم تأسيس مشركة بورصة السلع المصرية برأس مال 91 مليون جنيه موزعة على البورصة المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين، وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للمقاصة.

موعد عرض السلع بالبورصة السلعية وأنوعها

من المقرر البدء في طرح عدد من السلع الأساسية بالبورصة السلعية، مثل "القمح والزيت والسكر والأرز"، كمرحلة أولى في الربع الأول والثاني من العام المقبل 2021.

توفير فرص عمل للشباب

ووفقا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء،فإنه يتم ضخ استثمارات بقيمة 49 مليار جنيه لإنشاء 19 منطقة لوجستية وتجارية، تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل منطقتين منهم بمحافظتي الغربية والبحيرة.

كما أنه من المتوقع أن توفر تلك المناطق نحو أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.