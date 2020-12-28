الطفل مهند عماد: الشفقة علينا بتضايقنا.. والتنمر بيخلينا نيأس

استضاف الإعلامي أحمد يونس خلال حلقة اليوم من برنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، الطفل مهند عماد، والذي طالب بتدريس مادة عن احترام الآخر.

أهداف مادة عن احترام الغير

وقال «مهند» إنه طرح فكرة تدريس مادة عن احترام الآخر في نهاية 2019، حيث ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدريس هذه المادة في المدارس والجامعات، لكي يتعلم الطلاب كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل صحيح، وتقدير الغير وفهم ظروفه ومشكلاته وكيفية مساعدته، «الشخص اللي بيتنمر من ذوي الهمم بيخليه ييأس، أنا سمعت تجارب حقيقية».

الشفقة بتضايقنا

وحكى موقفا تعرض له عن تعامل الناس معه في الشارع، قائلا: «لما كان عندي 6 سنين، وأنا في المترو مع ماما، فكان حد قاعد جنبها بيقولها عالجيه وحرام، الشفقة علينا بتضايقنا، سواء أنا أو والدتي، وكان فيه طفل بردو بيتريق عليا».

أول نسخة من الكتاب

وتابع: «الرئيس السيسي وافق على اقتراحي بتدريس المادة، اتبسطت جدا، وحسيت بإحساس رائع، وبعد شهور قليلة جالي اتصال من مكتب وزير التربية والتعليم قالنا لازم روح عشان يديني أول نسخة من الكتاب ويكتلبي عليه إهداء، وحاليا بيدرسه الصف الثالث الابتدائي».

لا للتنمر

ووجه رسالة للمتابعين: «يا ريت أي حاجة منكم يقابل أي شخص من الناس دول، محدش يضايقهم، دول أصحابنا وحبايبنا، ولأن دول زينا زيهم، أنت أحسن منه في إيه؟ فياريت ميبقاش فيه مضايقة له أو تنمر عليه أو تقول كلمة تضايقه أو كلمة تجرحه في مشاعره لأنه إنسان حساس».