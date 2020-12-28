الخميس.. آخر موعد لطلبات تركيب عدادات كهرباء كودية للمباني المخالفة

تنتهي يوم الخميس المقبل المهلة المقررة التي حددتها وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة للمواطنين لتلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، عبر المنصة الإلكترونية وإلا سيتمّ قطع التيار الكهربائي عن تلك الوحدات وفرض غرامات فورية على مالك العقار.

إيصال الممارسة أو الضبطية القضائية شرط التقديم

وأكّد مصدر بالشركة القابضة للكهرباء، أنَّه يشترط في تقديم الطلب صورة إيصال الممارسة أو الضبطية القضائية التابعة لوزارة الكهرباء التي تمّ سدادها وإلا سيتمّ رفضه

وكانت وزارة الكهرباء، أعلنت مطلع شهر ديسمبر الجاري مدّ المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية العام الحالي على أن تبدأ شركات توزيع الكهرباء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي قُدمت بداية من أول أكتوبر 2020.

ووافق مجلس الوزراء على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكل المنشآت والمباني التي وصل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية، وذلك لحين تقنين هذه المنشآت والمباني أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأصدَرت الوزارة القواعد التنفيذية بناء على ذلك.

4 حالات ترفض شركة الكهرباء فيها تركيب العدادات الكودية

ـ الوحدات المخالفة لقرار طلاء واجهات المنازل وتحديثاته.

ـ الوحدات المخالفة لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 في شأن المسافات الآمنة لحرم خطوط الكهرباء.

ـ الوحدات المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقًا لقرار الطيران المدني.

ـ الوحدات المخالفة المقامة على المناطق الأثرية.

4 مستندات مطلوبة لتركيب العدادات الكودية

- عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية.

- صورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة المراد توصيل التيار لها.

- إيصال مياه أو تليفون أو غاز.

- إيصال التقديم بقيمة 50 جنيهًا.