عاجل.. تأجيل استئناف طفل المرور ورفاقه على الحبس والغرامة للشهر المقبل

قررت محكمة مستانف الطفل، منذ قليل، تأجيل أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من المتهم أحمد أبو المجد والمعروف بـ«طفل المرور» و3 آخرين من أصدقائه، لاتهامهم باهانة شرطي، لجلسة 11 يناير المقبل.

وقضت محكمة الطفل بالأميرية، أمس الأحد، بإيداع الطفل أحمد أبو المجد المعروف إعلاميًا بـ«طفل المرور» إحدى دور الرعاية، والسجن عامًا لـ3 من أصدقائه بتهمة حيازة المخدرات والاعتداء على فرد شرطة.

كما قررت المحكمة حبس باقي المتهمين شهرا وتغريمهم في باقي الاتهامات بواقع 20 ألف جنيه للاتهام الثاني، و50 ألفًا جنيه للاتهام الثالث، و100 ألف جنيه للاتهام الرابع في الجنحة المتهمين بها.