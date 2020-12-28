قبل منتصف الليل.. آخر فرصة لحجز وحدات «سكن كل المصريين» لمتوسطي الدخل

في الثانية عشر منتصف الليل، سينتهي حجز الـ25 ألف وحدة، لمتوسطي الدخل، في 11 مدينة جديدة، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين 1»، التى أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وشهدت المبادرة الرئاسية، إقبالا كثيفًا منذ بداية الطرح في نوفمبر الماضي وحتى الآن، بحسب مي عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

لا نية لمد فترة الحجز مرة أخرى

وأكدت «عبدالحميد»، أنه لا نية لمد فترة الحجز مرة أخرى، لعدم وجود تزاحم، حيث تم مد المهلة من قبل بسبب زيادة حدود دخل متوسطي الدخل، وإعطاء فرصة لعدد أكبر من الراغبين في الحصول على وحدة سكنية.

وأوضحت أن مدينة بدر منطقة «حدائق العاصمة»، من أكثر المدن إقبالا، بسبب قربها من العاصمة الإدارية، حيث تقع على بعد 10 دقائق منها، وأكثر من 85% من المتقدمين بها، ثم حدائق أكتوبر، ثم مدينة العبور الجديدة.

ويتضمن الطرح 11 مدينة جديدة، وهى: «بدر (حدائق العاصمة)– حدائق أكتوبر– 6 أكتوبر– 15 مايو– العاشر من رمضان– العلمين الجديدة– المنيا الجديدة– ناصر (غرب أسيوط)– رشيد الجديدة– أسوان الجديدة– بنى سويف الجديدة».

أما عن خطوات التسجيل الإلكتروني على موقع الصندوق، أوضحت الرئيس التنفيذى للصندوق أنها تتضمن التالي:

1- رفع جميع الأوراق والمستندات على جهاز كمبيوتر ووضعه فى ملف pdf، بشرط لا يزيد حجم الملف على 2 ميجا.

2- الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق.

3- اختيار استمارة طلب تقديم حجز وحدة.

4- ملىء البيانات المحددة داخل الاستمارة.

5- إرفاق ملف الـ pdf داخل الاستمارة.

6- الضغط على كلمة حفظ.

7- التأكد من نجاح التسجيل.

وتضمنت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، طرح 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل، في 12 مدينة جديدة، بالإضافة إلى طرح 25 ألف وحدة للمواطنين من متوسطي الدخل، وذلك في 11 مدينة جديدة.

وتتراوح مساحات الوحدات المطروحة ضمن المبادرة ما بين 75 متر وإلى 90 متر، على أن يتم تسليمها كاملة التشطيب، خلال 36 شهر من موعد الإعلان عن الطرح.

وبدأ طرح تلك الوحدات نوفمبر الماضي، على أن ينتهى 28 من ديسمبر الجاري، عن طريق التسجيل الإلكترونى أون لاين، من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق.