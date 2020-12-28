السجن لراعي أغنام وطفل سرقا سيارة صاحب مصنع بالعاشر من رمضان بالإكراه

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة راعي أغنام بالحبس 10 سنوات ومعاقبة طفل 16 عاما بالسجن 3 سنوات بتهمة اعتراض طريق صاحب مصنع والاستيلاء على سيارته ومتعلقاته الشخصية ومبلغ 200 جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدى ومحمد بده، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 1755 لسنة 2020 جنايات أول العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 877 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد بتلقي قسم شرطة أول العاشر من رمضان بلاغًا من «حسين. م . ن . م . ح»، 38 عامًا، صاحب مصنع لصناعة الكرتون بالمنطقة الصناعية الثالثة، ومفيم ببنها بمحافظة القليوبية، بقيام شخصين مجهولي الهوية يستقلان دراجة بخارية باعتراض طريقه أثناء استقلاله سيارة ملاكي رقم 62062 ملاكي القليوبية بطريق عام بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وأنهما أشهرا في وجهه أسلحة نارية وتمكنا من سرقة سيارته كرهًا عنه، واستوليا على متعلقاته الشخصية ومبلغ مالي 200 جنيه كان بحوزته ولاذا بالفرار.

وذكر أن الأول قام بقيادة سيارته وغادر، بينما قاد الآخر الدراجة البخارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتمكن من الهروب أيضًا.

وتم تشكيل فريق بحث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة «جهاد. س. س. م»، 18 عامًا، راعي أغنانم ويقيم بالروبيكي بمدينة العاشر من رمضان، و«عبدالرحمن . م . س. ن»، 16 عامًا، ويقيم بقصاصين الإسماعيلية، كما تبين أن المتهم الأول مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1755 لسنة 2020 جنح قسم أول العاشر من رمضان، والقضية رقم 658 - 3- جنايات مركز فايد لسنة 2020.

وبناء على ذلك، تم إعداد مأمورية بالتنسيق مع مباحث مركز القصاقصين بالإسماعلية، وتم عمل عدة أكمنة ثابته ومتحركة حول المكان المتردد عليه حيث أسفرت إحدى الأكمنة عن ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقغة بالاشتراك مع المتهم الثاني وأرشد عن مكان السيارة والمبلغ المالي.