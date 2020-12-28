تسوية النزاعات بين مصر وشركة «أجريوم» الكندية

عقدت كل من وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية، العديد من المفاوضات المكثفة خلال الأشهر الماضية، لمحاولة التوصل لاتفاق يحقق مصالح جميع الأطراف، وذلك تحت إشراف اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بمجلس الوزراء، وهو ما نتج عنه إبرام اتفاق لتسوية تلك النزاعات القائمة بين شركة نيوترين الكندية «أجريوم سابقًا» وشركاتها التابعة، وجمهورية مصر العربية والشركات التي تساهم فيها وزارة البترول والثروة المعدنية بشكل مباشر وغير مباشر، وهو ما يعكس حرص الحكومة المصرية على تهيئة مناخ جيد للاستثمار عن طريق تسوية كل المنازعات القائمة مع المستثمرين وجذب روؤس أموال أجنبية.

تضمن اتفاق التسوية إنهاء لدعوى التحكيم الاستثماري المقامة ضد مصر، لدى محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي، ودعوى التحكيم التجاري المقامة ضد الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية والمنظورة أمام غرفة التجارة الدولية بباريس، مقابل الاتفاق على نقل ملكية حصة شركة «نيوترين» التي تمثل 59.573.922 سهم بما يعادل ٢٦٪ من إجمالي أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» إلى وزارة المالية بموجب سعر تفاوضي تم الاتفاق عليه بين الأطراف بمراعاة متوسط أسعار السوق في الفترة التي سبقت توقيع هذا الاتفاق.