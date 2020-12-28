عزل مستشفى العديسات بالأقصر يودع 8 متعافين من كورونا

أعلن مستشفى العديسات للعزل الصحي بالأقصر، اليوم الاثنين، عن خروج 8 حالات من المصابين بفيروس كورونا، بعد تعافيهم وتلقيهم العلاج المتبع ضمن بروتوكول وزارة الصحة، وجميعهم من كبار السن ومرضى الفشل الكلوي.

وأوضح مدير عام المستشفى، الدكتور أحمد فتحي، في تصريحات لـ"الوطن"، قبل قليل، أن المستشفى سجل خروج 8 حالات شفاء بين المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي المسجلة بالمستشفى منذ بداية الموجة الثانية لجائحة كورونا، بداية شهر نوفمبر الماضي، إلى 96 حالة.

وناشد الدكتور أحمد فتحي جميع المواطنين بضرورة الوعي بخطورة الوضع الحالي، في ظل تفشى الوباء، والالتزام بمنع التجمعات، وارتداء الكمامات الواقية عند الخروج من المنزل، موضحاً أن ارتداء الكمامة يساعد في الوقاية من الإصابة بالعدوى بنسبة 60%، بالإضافة إلى عدم التواجد في أماكن التزاحم المختلفة، والحرص على تناول كميات كافية من السوائل والفواكه والخضروات والفيتامينات.

وسجلت محافظة الأقصر، في وقت سابق أمس الأحد، 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية المسحات الطبية التي جرت لهم، بحسب مصادر طبية بمديرية الصحة بالأقصر.

وقال المصدر إن إجمالي عدد الحالات التي تخضع للعلاج في مستشفي العزل بالعديسات، يبلغ 31 حالة، بينهم طفل يبلغ من العمر عام ونصف، تم استقباله قبل عدة ساعات.

وسجلت الأقصر، على مدار الأسبوع الماضي، 7 حالات وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، بينما بلغت حالات الشفاء المسجلة على مدار نفس الأسبوع، سواء في مراكز العزل بالمستشفيات أو العزل المنزلي، 81 حالة، تحولت نتائج المسحات التي أُجريت لهم من إيجابية إلى سلبية.