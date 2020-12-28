«شيرين» وزنها 350 كيلو: معنديش بيت.. ومبعرفش أنام.. وتعبانة على طول

قصة إنسانية جديدة ومؤثرة، تشهدها محافظة المنوفية، للسيدة شيرين سمير عبدالمقصود، والتي تعاني من سمنة مفرطة حيث وصل وزنها لأكثر من 350 كيلو، ومصابة بزيادة كبيرة في قدمها فيما يعرف بـ«داء الفيل»، ما أثرّ سلبًا على حركتها «والله مقدرش أتحرك من مكاني.. حتى الحمام مقدرش أروحه وفي وجع شديد في بطني وفي رجلي».

تقول السيدة شيرين، والتي تسكن في قرية بيت شمس التابعة لمركز الباجور، «بدأت أزيد جدًا في الوزن من 6 سنين، ولما روحت للدكاتره قالولي وزنك هيفضل يزيد ومش لاقيين حل ولا علاج»، مؤكدة أنها أصبحت لا تتحرك من مكانها نتيجة زيادة الوزن وهو ما أثرّ عليها ومنعها من محاولاتها السابقة لكسب لقمة العيش.

"الأهالي بيساعدوني علشان آكل وأشرب وأربي بنتي اللي في الثانوية العامة السنة دي، وكانت طالعة من الأوائل السنة اللي فاتت وزوجي طلقني في سنة 2003"، موضحة أن زواجها لم يستمر سوى أشهر قليلة وطلقها زوجها قبل ولادة ابنتها، ومنذ ذلك الحين وهي تتكفل بها من خلال عملها في بيع الملابس إلى أن أقعدتها الظروف بسبب وزنها الزائد.

«شيرين» لا تملك منزلًا، ولكنها تعيش في منزل خالتها المتهالك والمبني بالطوب اللبن، ويتكون من غرفة واحدة فقط بها سرير وكنبتين، بالإضافة إلى حمام صغير ومطبخ آيل للسقوط، ما دفعها لمناشدة وزارة التضامن الاجتماعي لمساعدتها.

ظروف صعبة، تواجهها «شيرين» دفعتها للاستغاثة بالدولة المصرية للوقوف بجوارها ومساعدتها في تلقي الرعاية الكاملة في مستشفيات وزارة الصحة، قائلة «ياريت الرئيس عبدالفتاح السيسي يساعدني ويقف جنبي وهو مبيتأخرش عن أي حد من الناس الغلابة»، مؤكدة أنها لا تملك من أمرها شيئًا، ولا تستطيع توفير أي علاج أو التحرك إلى المستشفي لكي يتابعها الأطباء .