طلاب جامعة المنوفية يشاركون في المشروع القومي لمحو الأمية

قام مركز تعليم الكبار بتنظيم فصول لمحو الأمية القرائية والثقافية والتكنولوجية داخل جامعة المنوفية وخارجها لتلبية حاجات الدارسين الكبار و قام سبعة آلاف طالب من مختلف كليات الجامعة بفتح فصول لمحو الامية، تم من خلالها محو أمية 11.959 مواطن بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

كما قام مركز تعليم الكبار بالتعاون بجامعة المنوفية مع محافظة المنوفية بتدريب عدد 465 من الأخصائيين النفسيين العاملين بوزارة التربية والتعليم وذلك حرصا من جامعة المنوفية على المشاركة المجتمعية الفاعلة و دورها الريادى فى تنمية مهارات أفراد المجتمع .

وأكدت الدكتورة هبي الغتمي رئيس مركز تعليم الكبار، أن تلك الفعاليات تأتي انطلاقا من دور جامعة المنوفية في خدمة المجتمع والمساهمة الفعلية في المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬وطبقا لنص اللائحة الداخلية لكلية التربية المادة 13 (يتلقى طلاب الفرقتين الثانية والثالثة تدريباً في مجال المشروعات المجتمعية وخدمة البيئة).

و أضافت «الغتمي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم تفعيل التدريب الصيفي لطلاب الفرقتين الثانية والثالثة بكلية التربية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار أونلاين وقد اشترك فى التدريب عدد 1952 طالب وطالبة بكلية التربية واستمر التدريب لمدة شهر كامل واشتمل التدريب على عدة أنشطة وفعاليات وآليات تتعلق باستمرارية تواصل وتفاعل الطلاب والدارسين فيما يتعلق بالمشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار .

وتابعت، اشتمل التدريب علي، محددات عملية محو الأمية وتعليم الكبار وجذب الأميين لفصول محو الأمية ودوافع التعلم لدى الدارسين الكبار وكيفية فتح فصل محو الامية ومنهج ومنهجية محو الأمية وتعليم والكبار وإعداد جدول حصص لتعليم الكبار وتعليم المفاهيم اللغوية والحسابية والمهارات المرتبطة بها للدارسين الكبار بطرق وظيفية تعتمد على التعليم بالموقف أو القصة من الحياة اليومية .

تقام الفعاليات والأنشطة، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع، وتحت إشراف الدكتور صبحى شرف عميد كلية التربية، والدكتور محمود فوزى وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع .