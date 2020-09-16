وزير التعليم: إعداد منصة "اسأل المعلم" لتشبه خدمة "أوبر"

استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة الوزارة للتحضير للعام الدراسي الجديد، قائلا إن الطلاب سيحضرون للمدرسة عدد معين من الايام، والمدرسة ستبلغهم بذلك اضافة للواجبات التي سيتم إجراؤها في الايام الاخرى أو الانشطة الرياضة المطلوبة منهم وسيتم تقييمها.

وأضاف "شوقي" خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، أن الاسبوع الدراسي سيكون نفس عدد الايام والساعات، مؤكدا انه لم يتم اختصار المنهج أو أعمال السنة، "هناخد غياب في الايام اللي مطلوب يجوا فيها وهناخد غياب في البيت".

واوضح أن المرحلة ما بين 4 ابتدائي وحتى الاعدادية تعتبر تحدي بالنسبة للوزارة البالغ عددهم 12 مليون طالب حيث لا توجد ضمانة بامتلاكهم جميها انترنت، ويجرى الاعداد لمشروع قومي ضخم على القنوات التعليمية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاعلام ونايل سات، لوضع مناهج هذه المراحل، كما سيتم اتاحتها على اليوتيوب.

وأشار إلى ان هناك منصات تعليمية جديدة اخرى، حيث توجد منصة للفيديوهات ومنصة الفصول الافتراضية "ادومدو" وخدمة "اسأل المعلم" الجاري اعدادها وستكون مثل "أوبر"، موضحا "بدل ما هجيب تاكسي هسال سؤال للمعلم ويشرحهاله".