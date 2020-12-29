استعدادات شباب الأقباط لقضاء رأس السنة منزليا: «هنطبطب على نفسنا»

ينتظر المصريون وخاصة الأقباط منهم، حلول رأس السنة الميلادية من أجل الاحتفال، والخروج إلى الشوارع والذهاب إلى الحدائق والمتنزهات، ولكن على غير العادة واستكمالا لغرائب عام 2020، شددت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على أنَّه لا تجمعات ولا احتفالات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

منع الاحتفالات برأس السنة، جاء خلال اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، مؤكّدًا أنَّ هناك توجيهًا واضحًا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة.

مايكل: هقضيها في البيت وأعيد على حبايبي

«خلاص هنقضيها في البيت وأمرنا لله».. هكذا عبر مايكل نصري عن كيفية قضائه لتلك الليلة التي لطالما كانت مميزة من كل عام، قائلًا إنه سيحاول تزيين المنزل بالبالونات والأوراق الملونة، بجانب شراء شجرة كريسماس وتزيينها.

وأضاف «مايكل» لـ«الوطن»، أنه يستغل جلوسه في المنزل بمحادثة الأصدقاء والأقارب هاتفيًا والتواصل معهم وتهنئتهم بالعام الجديد مع أمنياته الطيبة لهم، وجمع شمل الأسرة قبل منتصف الليل بدقيقة ليجروا العد التنازلي حتى أول ثانية من العام الجديد.

كيرلس: هتفرج على فيلمك وأسمع أغاني قديمة

فيما يقول كيرلس مجدي، إنه سيتغلب على الجلوس في البيت بفيلمه المفضل في تلك المناسبة وهو الفيلم الأجنبي «home alone»، والذي تدور أحداثه حول طفل تنسى أسرته أن تأخذه معها لقضاء عطلة رأس السنة، «هيبقى بيعبر عن حالي وانا مش بحتفل وكمان بيضحكني ومبزهش منه».

وأضاف كيرلس، أنه يستعد لتحميل «سي دي» مليء بأبرز الأغاني الذي اعتاد على سماعها سنويًا، لاسترجاع تلك الذكريات الجملية المليئة والدفء والطفولة، «ده طبعا بالإضافة لصينية البشاميل المحترمة عشان نبدأ السنة الجديدة بطننا مليانة».

كريستينا: هكافئ نفسي وأقولها كل سنة وأنا طيبة

كما تستعد كريستينا عايد للعام الجديد في المنزل بطريقة مختلفة، حيث تقرر مكافأة نفسها على تحمل ضربات تلك العام العديدة، «هعمل لنفسي كيكة كبيرة بالشيكولاتة، وأزينه بقا بالفراولة والكريمة وعصير برتقال كبير، وأطبطب على نفسي إني مش هنزل بسبب كورونا، وأقولها كل سنة وأنا طيبة».