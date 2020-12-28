طبيب نفسي عن «كبت» المشاعر: «شعرك هيبيض وجسمك هيحمر»

حذر الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي، من كبت المشاعر، مؤكدا أنه يؤثر على الجسم بشكل كبير، ويعمل على ظهور حبوب وحساسيات ونقط غريبة على الأجساد.

وأضاف القط، «في ناس كتير نعرفها لما بيكتموا مشاعرهم بتطلع على أجسامهم، على شكل حبوب وحساسية، وأنا أعرف ناس لما بتغضب شعرها بيطق أبيض، وفي ناس لما بتغضب حسمها كله بيحمر».

وتابع، «تخيلوا أن ما يحدث على شكل الجسم الظاهري، يحدث أيضا داخله، حيث يكون موجودا في الأوعية الدموية والمخ والقلب وفي الرئتين، وغيره من أعضاء الجسم، فكتم المشاعر يؤثر بشكل ضار كبير على جسم الإنسان من الداخل والخارج، وهذا بخلاف التأثير النفسي السلبي».

الكبت يسبب كوراث صحية ونفسية

وأضاف «القط»، خلال لقائه بحلقة اليوم الإثنين، من برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، من تقديم الإعلاميات سهير جودة ومفيدة شيحة ومنى عبدالغني، على فضائية «cbc»، «صلاح جاهين كان بيقول رحت لحبيب وأكتر، لقيت بلوتي إن اللي جوا القلب مش على اللسان»، موضحا أن كبت المشاعر أيضا يسبب القلق والاكتئاب.

وأشار إلى أن الأضرار لا تقف عند هذا الحد، فكبت المشاعر يؤثر أيضا على صحة علاقتنا بالآخرين، «لما بتعملي كبت للمشاعر، جوزك مش هيحس بيكي، وتدريجيا هتبدأي تكرهيه، وإنتي مش واخدة بالك»، موضحا أن الإدارة السيئة للمشاعر ومن ضمنها الكبت والإنكار، قد تسبب كوراث.

تجربة علمية

وحكى استشارى الطب النفسي، تجربة علمية أقامها بعض المتخصصون للوقوف على هذا التأثير، قائلا «جابوا مجموعة من الناس وخلوهم يعملوا تمارين القفل والفتح بأيديهم، وقاسوا كل واحد بيعرف يعمل كام مرة، وبعدين فرجوهم على فيلم فيه عنف، وقالوا لمجموعة عبروا عن نفسكم بالشكل العادي لكل شخص، فهناك اللي عيط واللي صرخ واللي ضحك».

وأكمل «المجموعة الثانية قالولوهم اكتموا مشاعركم ولا نفس ولا أي تعبير عن مشاعركم، بعد التجربة اكتشفوا أن المجموعة اللي معبرتش عن مشاعرها مقدروشي يوصلوا للمستوى اللي كانوا عليه واللي أدوا بيه التمارين قبل التجربة، وأثر الكبت على مشاعرهم وعلى أعصابهم وأثر على قدرتهم ولياقتهم البدنية».

وختم الطبيب النفسي قائلا، «هذا معناه أنه حين نكتم مشاعرها بنبذل مجهود لفعل ذلك، وهذا المجهود يأثر على قدرتنا البدنية».