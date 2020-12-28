توقعات طقس 72 ساعة.. شديد البرودة ليلا على القاهرة وأمطار ببعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، توقعات حالة الطقس لمدة 72 ساعة من الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر حتى الخميس الموافق 31 ديسمبر، وذلك على النحو التالي:

متوقع أن يكون طقس غدا الثلاثاء ، مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، معتدل نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء نهارا باؤد ليلا على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ نهارا بارد ليلا على جنوب سيناء، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا جنوب الصعيد مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق على السواحل الشمالية الغربية.

أما الأربعاء فمن المتوقع أن يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، معتدل نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ نهارا بارد ليلا على جنوب سيناء، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا جنوب الصعيد وتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق على السواحل الشمالية الغربية.

وتوقع الخبراء أن يكون طقس الخميس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، معتدل نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ نهارا بارد ليلا على جنوب سيناء، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا شمال الصعيد، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا جنوب الصعيد ولاتوجد توقعات بسقوط الأمطار.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كما يلي:

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 29 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 30 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الخميس 31 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى19 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.