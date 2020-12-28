غلق 3 سناتر في حملة لحي غرب المنصورة وتفريق الطلاب

أغلقت رئاسة حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم 3 سناتر للدروس الخصوصية بنطاق الحي، لمخالفاتهم توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمنع التجمعات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

وخرجت حملة على سناتر الدروس الخصوصية بنطاق الحي للحد من الاختلاط بتلك التجمعات حفاظاً على أرواح وصحة الطلاب برئاسة المحاسب محمد عبد الباقي رئيس حي غرب المنصورة، في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بمنع كافة أشكال التجمعات، والتصدي بكل الحزم لكافة أشكال المخالفات، وردع المخالفين بكل حزم وقوة.

وأسفرت جهود الحملة عن غلق 3 سناتر للدروس الخصوصية وتفريق الطلاب بمنطقة شارعي الجمهورية والمشاية السفلية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لمخالفته لتعليمات رئاسة الوزراء.

وناشد رئيس حي غرب المنصورة المعلمين والمعلمات بالتوقف فوراً عن أي أعمال من شأنها الإخلال بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تنص على منع أي تجمعات طلابية سواء كانت من أجل الدروس الخصوصية أو أي أنشطة أخرى غير مرخص بها.

وحذر عبد الباقي، من مخالفة ذلك القرار خاصة أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والجنائية والإدارية طبقا لقرارات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، ووفقا للقرارات الوزارية المنظمة، والتي تأتي في إطار الحرص على مستقبل المعلمين وضمانا لسلامة وأمن أبنائنا الطلاب.