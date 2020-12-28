غلق وتشميع 7 مركز للدروس الخصوصية بدمنهور

شنت إدارة الرقابة الإدارية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور وإدارة بندر دمنهور التعليمية، حملة للمرور على مقار الدروس الخصوصيه أسفرت عن غلق وتشميع 7 مراكز بمناطق مشتل كرم وأرض أدمون وشبرا بمدينة دمنهور.

وقال ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن اللجان المشكلة لمتابعة الإجراءات الوقائية، قامت بالمرور على مراكز الدروس الخصوصية خلال الأسبوع الماضي بنطاق مراكز أبو المطامير - أبو حمص - ادكو - ايتاي البارود - كفرالدوار - التحرير - الدلنجات - الرحمانية - كوم حماده - دمنهور، وأسفر المرور عن غلق وتشميع 5 مراكز للدروس بمنطقة شارع الجيش بإدارة بندر كفر الدوار التعليمية.

وفي إدارة التحرير التعليمية، تم غلق وتشميع مركز دروس خصوصية بشقة بمنطقة مسجد التوحيد بمركز بدر، وفي إدارة الرحمانية التعليمية، تم المرور بقرية محلة داوود بالرحمانية وتبين وجود منزلين مغلقين ولكن يوجد بهما طالبات وتم التحري عن أسماء المعلمين واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

وفي إدارة كوم حمادة، تم المرور على منطقة كرستالة لمقر دروس خصوصية، ولا يوجد طلاب والمقر مغلق وتم التحذير بعدم الفتح، والمرور على منطقة خلف مدرسة ناصر العسكرية وتم غلق تام مقر لمعلم لغة انجليزية والمقر مغلق ولا يوجد طلاب.

وجرى غلق أربعة مقرات للدروس الخصوصية بقريتي سيدي غازي والوكيل، بكفر الدوار، بالتنسيق مع رئيس القرية وأعضاء الرقابة والمتابعة، كما نفذت حملة إدارة النوبارية التعليمية جملة للمرور بالمدينة، ووجد مركز ولا يوجد طلبة به وتم أخذ إقرار على المعلمة.