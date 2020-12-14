غلق 6 سناتر للدروس الخصوصية في شبرا

قاد اللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، حملة، اليوم، بمشاركة المهندس إيهاب مهدي والدكتور مجدي البكري وإدارة المتابعة والإشغالات وأمن الإدارة التعليمية بالحى، أسفرت عن غلق وتشميع 6 مراكز دروس خصوصية وتحرير محاضر لأصحابها.

وقال رئيس الحي إن الحملات مستمرة فى كافة أنحاء المدينة تنفيذا لتعليمات المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان، بحظر التجمعات واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا الموجة الثانية وسرعة غلقها لخطورتها علي حياة أبنائنا الطلاب

من ناحية أخري تفقد الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية إدارة الخانكة التعليمية ترافقه عزة فتحي وكيل إدارة الخانكة التعليمية وزاهر الهواري مسئول الأمن بالإدارة، وشدد علي الانضباط الإداري وسرعة إنهاء طلبات المواطنين وعدم تأخيرها.

كما تفقد سير العملية التعليمية والإجراءات الوقائية بمدرسة الشمس الرسمية للغات، حيث تابع طابور الصباح وقام بتفقد عدد من الفصول والمعامل وحجرات الأنشطة.واطمأن علي تطبيق اجراءات التباعد بين الفصول وارتداء الكمامات.

وشدد خلال جولته علي توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين وتوفير أجواء ملائمة للدراسة، مع تقليل التزاحم أثناء الدخول والخروج.

من جهة أخرى، شن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة مكبرة، اليوم، لإزالة الإشغالات أعلى وأسفل الطريق الدائري، أسفرت عن إزالة عدد من الإشغالات والأكشاك المخالفة أعلى وأسفل الطريق الدائري بنطاق مدينة قليوب، في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام ورفع كفاءة الطريق الدائري، حيث جرى رفع الإشغالات بنهر الطريق لبعض المطاعم، وجرى تحرير محاضر لهم ومصادرة الإشغالات كما جرى عمل 11 محضر إشغال، بالإضافة إلى ضبط 50 كرسي يتسبب فى إشغال للطريق العام.

ثم توجه الهجان لحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة تطبيق قرار غلق المحال التجارية من الساعة الـ 10 مساءً، تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بغلق المحلات التجارية من الـ 10 مساءً حتى الـ 7 صباحًا طوال أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت.

وتفقد المحافظ شارع 15مايو وشارع الشابوري وشارع شعراوي بحي شرق شبرا الخيمة، يرافقه اللواء مجدي العناني رئيس مجلس مدينه شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

وجرى المرور على المحلات، وتحرير 20 محضر مخالفة لمحلات مخالفه لقرار الغلق من بينها 4 محلات للملابس وجيم، و 2 سيبر، ومصادرة عدد 2 شاشة كمبيوتر، كما تم غلق كافتيريا، وضبط ما يقرب من 15 شيشة، وجرى إزالة الإشغالات التي تعوق حركة السير في الطريق العام وتسبب في اعاقة الحركة المرورية ومصادرة عدد 4 انابيب بوتاجاز تشكل خطورة على المارة، موجها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.