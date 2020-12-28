معاقبة ممرضين بمستشفى عزل كورونا بالبحيرة.. المشرفة ضبطتهم بيلعبوا «بابجي»

لم يحركهما وازع من ضمير أو التزام بأخلاقيات المهنة، ولم ينتبها لحجم وثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهما، وبدلا من أن يكونا في انتظار الحالات الحرجة والطارئة، جلسا يلعبان على جهاز لاب توب، وانهمكا في اللعبة حتى أنهما لم ينتبها للمشرفة التي ضبطتهما وهما يلعبان، والمثير أنهما لم يلتفتا إليها عندما بدأت تتحدث إليهما وكأنهما يعيشان في عالم آخر.

أحيلت القضية إلى إدارة المستشفى، وعلى الفور، قرر الدكتور أشرف القلفاط، مدير مستشفى المحمودية المركزي، مجازاة ممرض وإخصائي تمريض من قوة المستشفى، بخصم 3 أيام من راتب كل منهما، وذلك بناءً على مذكرة رفعتها مشرفة السهر خلال اليوم الذي وقعت فيه المخالفة، تفيد قيام المشار إليهما بلعب «بابجي» على جهاز لاب توب بحوزتهما، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي مقصر يعرقل سير العمل داخل المستشفى.

وشهد مستشفى المحمودية المركزي بمحافظة البحيرة، المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، قيام اثنين من طاقم التمريض بقسم الاستقبال باستخدام جهاز لابتوب شخصي للعب عليه «بابجي» أثناء العمل، الأمر الذي أثار غضب المترددين على المستشفى من ذوي المرضى.

وقال فارس العربي، مقدم الشكوى وملتقط صورة الممرضين أثناء قيامهما باللعب على جهاز اللابتوب خلال العمل: ذهبت لمستشفى المحمودية لإنهاء إجراءات غسل وتكفين والد صديقي المتوفى بفيروس كورونا، وكانت الإجراءات تسير ببطء داخل المستشفى، وتوجهت لقسم الاستقبال مع المتبرع بغسل وتكفين المتوفى للاستفسار عن عامل المشرحة، تمهيدا لنقل جثمان والد صديقي المتوفى إلى مشرحة المستشفى.

وأضاف: فوجئت أثناء توجهي لقسم الاستقبال، باثنين من الممرضين يلعبون على جهاز لابتوب، وبالاقتراب منهم وجدتهم يلعبون «بابجي» وذلك في أوقات عملهم، وتحدثت معهم لعلهم ينتبهون لي ولطلبي، إلا أنهم استمروا في اللعب دون مراعاة لطلبات ذوي الحالات المرضية المترددة على المستشفى.