السياحة: نسب الإشغال في الفنادق لا تزيد على 30%

قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية، إن الوزارة اتخذت إجراءات مشددة منذ بداية جائحة كورونا فيما يتعلق بالفنادق والمطاعم السياحية، من خلال الالتزام بنسب الإشغال فيها بنسبة 50%، والنسب لا تصل إلى 30% في الفنادق حتى في الوقت الحالي تنفيذًا للقرار.

كما أوضح بأن إدارة الفندق ملتزمة أمام الوزارة بأن تكون نسب الإشغال لا تزيد عن المدة المحددة، وأي نزيل بنزل بيتم تسجيله، ويتم الإطلاع على المتواجدين في الفندق بشكل يومي.

وأضاف «العاصي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن نسب الإشغال لا تزيد في الفنادق في ظل وجود أزمة فيروس كورونا، وقلة السياحة في مصر، ولذلك نسب الإشغال لا تتعدى الـ 25 إلى 30%، وبخصوص باقي الإجراءات الاحترازية المختلفة فيما يتعلق بالعاملين، هناك تعليمات صارمة للعاملين بارتداء الكمامة ومعهم وسائل التعقيم الموجودة، وقياس درجات الحرارة قبل الدخول، وهناك تفتيش دولي ولجان سرية بصفة دائمة على مدار الأسبوع.

نرسل لجنة سرية من أجل التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في الفنادق

وتابعت أن الوزارة ترسل شخصا عاديا بشكل لجنة سرية وإن رصد أي مخالفة في أي فندق يتم اتخاذ إجراء صارم تجاه الفندق الذي لم يلتزم بالإجراءات التي وضعتها الحكومة المصرية.

حفلات رأس السنة كانت تصل لألف شخص في القاعة الواحدة

وأردف أنه تم التشديد على منع حفلات رأس السنة، والتي كانت تصل إلى ألف شخص في قاعة واحدة، وتم التنبيه على كافة الفنادق والمطاعم السياحية بمنع أي حفلات خلال ليلة رأس السنة، والعمل يكون بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة بدون أي زيادات، وممنوع وجود أي تجمعات تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء.