ضبط متهمين بحوزتهم 3 كيلو بانجو بأسوان

أصدرت مديرية أمن أسوان ، بيانا عن مجهودها اليومي في ضبط المواد المخدرة والأسلحة النارية ومخالفات المرور والتموين في مراكز محافظة أسوان.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب العلاقات العامة والإعلام، اليوم، في مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة: تم ضبط 2 متهم وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن 3 كيلو جرام و1 سلاح ابيض، في مجال تنفيذ الأحكام : تم تنفيذ 612 حكما على النحو التالي: تم ضبط 3 جنايات، 138 حكم حبس جزئي، و 28 حكم حبس مستأنف، و373 أحكام غرامات، و 70 أحكام المخالفات.

وتابع البيان، في مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 24 قضية تموينية على النحو التالي: 4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و3 قضايا بيع أزيد من السعر الرسمي، و2 قضية استخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و 5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار ، و10 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 529 مخالفة مرورية علي النحو التالي: في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة ، تم فحص 25 قائد سيارة أمام المجلس الطبي بجوار مزلقان عزبة حجاجي ـــ دائرة مركز شرطة كوم أمبو.

وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطي مخدر بانجو وأفيون، وتم ضبط 4 دراجة نارية ، و توك بدون تراخيص، والتصالح الفوري في 69 مخالفة، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 78 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 115 مخالفة تجاوز حد السرعة، و تحرير 120 مخالفة متنوعة.