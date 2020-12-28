منع إقامة حفل زفاف بقويسنا لمواجهة كورونا (صور)

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، في محافظة المنوفية، بالتنسيق مع مركز شرطة قويسنا، من فض ومنع إقامة حفل زفاف بشارع الصلايبة، دائرة المركز، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا، ومنع التجمعات، وكذا متابعة أعمال غلق المحال التجارية، في إطار تعليمات مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، برئاسة أشرف الليثي، بجولة ليلية لمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ قرار غلق الورش والمحلات التجارية في المواعيد المقررة، وكذا المرور على قاعات الأفراح في نطاق المركز والمدينة .

وفي وقت سابق، ناشد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جموع المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء لمجابهة الموجة الثانية لجائحة كورونا، والحرص على تنفيذ إجراءات التباعد، وارتداء الكمامات، ومنع كافة التجمعات.

على صعيد متصل، خصصت وزارة الصحة والسكان 18 مستشفى للعزل الصحي لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد في مختلف مدن ومراكز محافظة المنوفية، وذلك في إطار إجراءات الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، استعداد مستشفيات العزل المخصصة لاستقبال جميع المصابين الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس المستجد، موضحاً أن تلك المستشفيات تقوم بعمليات فرز وحجز المصابين وصرف العلاج اللازم لهم.